"Mit viel Elan" an Projekt herangegangen

Gaggenau - Wie kann oder soll es in den Gaggenauer Stadtteilen weitergehen? Das ist eine von mehreren Fragen, die im Zuge des Projekts "Zukunftswerkstatt Stadtteile 2020" erörtert und umgesetzt werden soll. Gestern stellten Hauptamtsleiter Georg Feuerer und die jeweiligen Ortsvorsteher die Ergebnisse von Umfragen in den Stadtteilen dem Gemeinderat vor.

Laut Feuerer ergaben die Bürgerbefragungen "einige interessante Aspekte", was Wünsche und Ziele der örtlichen Bevölkerung für die künftige Entwicklung ihrer Stadtteile betrifft.

Ein Ziel ist es, die Attraktivität und Lebensqualität für alle Bevölkerungsgruppen und Generationen zu erhalten oder gar zu steigern. Zu einer zukunftsorientierten Dorfentwicklung gehöre auch, den neuen Erwartungen der Bürger gerecht zu werden und den demografischen Wandel in der Entwicklung zu berücksichtigen. Zudem bedürfe es einer ständigen strategischen Planung und Weiterentwicklung.

Insgesamt leben in den Stadtteilen (Stand 2015) 8648 Menschen. An der Umfrage beteiligten sich 1469, das sind 17 Prozent. Am höchsten war die Beteiligung in Freiolsheim (28,6 Prozent) und Sulzbach (24,2 Prozent), am geringsten in Hörden mit gerade einmal 7,2 Prozent.

Auffallend auch, dass das Interesse an der Umfrage bei der Gruppe bis 19 Jahre nur bei 3,9 Prozent lag - am größten war es bei den 40- bis 59-Jährigen (39,2 Prozent) sowie den über 60-Jährigen (38,2 Prozent). Zudem nahmen 18 Prozent der 20- bis 39-Jährigen daran teil.

Folgende Erwartungen und Wünsche gibt es:

Erhalt des Dorfcharakters (Erscheinungsbild)

Stärkung der Dorfgemeinschaft

Erhöhung der Lebens- und Aufenthaltsqualität

Sicherung der Grundversorgung

Erhalt der Kindergärten und Schulen

Pflege der Landschaft, Grünanlagen und öffentlichen Einrichtungen (zum Beispiel Friedhöfe, Sport- und Spielplätze)

Förderung der Vereinsarbeit

Erhalt des bürgerschaftlichen Engagements

Verbesserung der öffentlichen Verkehrsanbindung.

Oberbürgermeister Christof Florus würdigte die Arbeit der Ortsvorsteher, die sich "mit viel Elan" mit dem Projekt befasst hätten. Laut Georg Feuerer sei es ein "spannender Prozess", der im Stadtteil Oberweier gestartet und dann Schritt für Schritt in den anderen Stadtteilen fortgeführt wurde. Die Beteiligung sei "in einem guten Rahmen" gewesen. Erstaunlich sei, dass sich viele Zugezogene beteiligt hätten. Er vertrat die Ansicht, dass die Befragungen wichtig seien. Meist weit oben habe zum Beispiel der Straßenunterhalt gestanden, im Haushalt seien dafür bereits Mittel eingestellt. Bei Verbesserungen des Öffentlichen Personennahverkehrs könnten die Wünsche der Bevölkerung nur an den dafür zuständigen Kreistag weitergeleitet werden.

Zum Teil recht ausführlich stellten die Ortsvorsteher die Projekte vor, die nach Auswertung der Befragungen in den jeweiligen Stadtteilen im Zuge des Projekts "Zukunftswerkstadt" umgesetzt werden sollten. Zunächst sind dafür Projektgruppen erforderlich.

Und nicht in allen Stadtteilen stieß das Projekt im Ortschaftsrat auf große Gegenliebe. In Selbach, so Ortsvorsteher Michael Schiel, sei man schon bei der Vorstellung durch Vertreter der Stadt im Spätjahr 2015 sehr skeptisch gewesen. Zumal die Projekte ureigenste Aufgaben des Ortschaftsrats seien. Das Ende vom Lied: Es wird nur eine Projektgruppe zur Teilnahme am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" geben. Alle anderen Vorhaben werden entweder nicht weiter verfolgt oder vom Ortschaftsrat erörtert. Denn insgesamt hätten in Selbach nur sechs Bürger ihre Teilnahme an den Projektgruppen signalisiert.