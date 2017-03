"Es ist gut, dass sich wieder etwas bewegt" Von Hartmut Metz Gaggenau - "Noch läuft alles wie bisher", betont Gaggenaus Oberbürgermeister Christof Florus mit Blick auf die Neuausrichtung "Im Tal der Murg". Der vor elf Jahren gegründete Tourismuszweckverband schloss vor wenigen Wochen eine Allianz mit der "Baiersbronn Touristik". Deren Chef Patrick Schreib leitet nun das operative Geschäft (das BT berichtete). Gestern beschlossen die beteiligten Gemeinden im Gaggenauer Rathaus den Haushalt für "Im Tal der Murg". "Normalerweise hätten wir den neuen Haushalt bereits Ende 2016 vorgestellt - doch wegen der vorgenommenen grundlegenden Weichenstellungen strahlte dies auch auf den Haushaltsplan aus. Wir stimmten das Zahlenwerk natürlich mit Patrick Schreib ab", begründete Gaggenaus Kämmerer Andreas Merkel. Die Große Kreisstadt, Gernsbach und Forbach stemmen mit je 31,6 Prozent den Hauptteil der Umlagen des Zweckverbands (jeweils knapp 80000 Euro). Die touristisch weniger stark orientierten Gemeinden Weisenbach und Loffenau steuern die restlichen je 2,6 Prozent (6543 Euro) der Gesamtumlage von 251680 Euro bei, die der vorsteuerabzugsberechtigte Zweckverband durchweg netto veranschlagt. Der Verwaltungshaushalt 2017 liegt exakt weitere 50000 Euro höher. Die dafür erforderlichen restlichen Einnahmen im nahezu unveränderten Zahlenwerk sollen unter anderem durch Kostenersätze und den Verkauf von Wanderkarten und -rucksäcken (16800 Euro) erzielt werden. Der Vermögenshaushalt (9500 Euro) wäre vernachlässigbar, müsste aus diesem nicht noch ein über 25 Jahre laufender Kredit für das Tourismusbüro im Unimog-Museum getilgt werden. Für diesen veranschlagte Kämmerer Merkel 8000 Euro. Die Last sinkt damit zum Jahresende 2017 auf Schulden von 120000 Euro. Tourismus-Infostelle erhält ein Viertel mehr Der größte Ausgabebatzen entfällt aufs Personal. Diese 66000 Euro beinhalten auch die Kosten für die personelle Betreuung durch die Baiersbronn Touristik. Knapp 30 Prozent davon bekommt Schreib für seine "monatlich 16 Stunden umfassende selbstständige Tätigkeit". 2017 soll der Eigenbetrieb "Baiersbronn Touristik" zudem 25000 Euro als Umlage erhalten (ab 2018: 30000 Euro; stets zuzüglich Mehrwertsteuer). Die Ausgaben für Werbung in Medien betragen 50000 Euro. Für Veranstaltungen, Präsentationen und Messen werden 15000 Euro in die Hand genommen. Wegen der steigenden Personalkosten in der Tourist-Infostelle erhält das Unimog-Museum ab jetzt rund ein Viertel mehr (21600 Euro). Den Haushaltsabschluss 2015 winkten die Bürgermeister der Gemeinden - Gernsbachs Dieter Knittel vertrat der für Tourismus zuständige Sven Missal - notgedrungen ebenso einstimmig durch. Das Minus von 19167 Euro hakten die Mitglieder ab. Der kürzlich verstorbene Ex-Geschäftsführer Wolfgang Wiegratz habe das Verhältnis 2015 "etwas strapaziert", wie Kämmerer Merkel befand. "Die Überschreitung trat ein, weil 28000 Euro zu viel an Ausgaben für Werbung anfielen." Der Haushalt 2016 wird noch geprüft und erst im nächsten Jahr abgesegnet. Einmalig im Haushaltsplan findet sich die Finanzposition "Strategieprozess". Durch die eingesetzten 30000 Euro "wollen wir Klarheit über die Ausrichtung von ,Im Tal der Murg' schaffen", erläutert Merkel. "Die Vertragsdetails werden jetzt geregelt", berichtet Florus. Schreib präzisiert: "Es gibt Dinge, die jedes Jahr anfallen wie Messebesuche und Veranstaltungen. Das läuft unverändert. Um die Gastgeberverzeichnisse und gemeinsame Veranstaltungen müssen wir uns jetzt auch kümmern. Zudem kann ich mir noch weitere Dinge vorstellen." Sven Missal drückt am Ende der öffentlichen Sitzung bei der Kooperation von "Im Tal der Murg" mit der "Baiersbronn Touristik" aufs Tempo: "Wir müssen jetzt schon schauen, dass wir in die Puschen kommen. Aber es ist gut, dass sich wieder etwas bewegt."

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben