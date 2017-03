Viele Fragen noch offen

Bühl



Experimente und Spiele Bühl (trb) - Mit der Sternwarte in die Weiten des Universums oder per Mikroskop in die kleinsten Organismen eintauchen - das Windeck-Gymnasium zeigte am Tag der offenen Tür, was das Leitbild "Erforschen, lernen und verantwortungsvoll handeln" in der Praxis bedeutet (Foto: trb). » Weitersagen (trb) - Mit der Sternwarte in die Weiten des Universums oder per Mikroskop in die kleinsten Organismen eintauchen - das Windeck-Gymnasium zeigte am Tag der offenen Tür, was das Leitbild "Erforschen, lernen und verantwortungsvoll handeln" in der Praxis bedeutet (Foto: trb). » - Mehr