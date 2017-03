Viele Fragen noch offen Von Ulrich Jahn Gaggenau - Entscheidungen sollten gestern Abend in der Jahnhalle keine fallen. Es ging ausschließlich darum, im Zuge des Bäderdialogs die Bevölkerung zu informieren über die Neustrukturierung der Bäderlandschaft in Gaggenau und verschiedene Varianten - insbesondere für Waldseebad und Murgana-Hallenbad. Wie Oberbürgermeister Christof Florus im Vorfeld der Veranstaltung in einem Pressegespräch darlegte, werde der Gemeinderat Anfang April eine erste Grundsatzentscheidung treffen. Dabei gehe es um die Frage, ob es auch künftig Freibad und Hallenbad an unterschiedlichen Standorten oder aber ein Kombibad geben solle. Und wohl erst Ende Mai werde über den Bädertyp (Chlor-, Natur- oder Mischbad) entschieden. Schon die Überlegungen, die Berater Kurt Pelzer von der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen präsentierte, waren recht umfangreich. Allein für das Waldseebad hat er sechs Varianten untersucht: Neben der "Variante Bestand" für das Naturbad (Pelzer: "Freibad mit biologischer Wasseraufbereitung") mit einer Wasserfläche von 4260 Quadratmetern (Schätzung der reinen Investitionskosten, Stand Oktober 2016: 5,1 bis 5,9 Millionen Euro) eine Möglichkeit mit einer Wasserfläche von 2575 Quadratmetern (3,4 bis 4,2 Millionen Euro) oder Varianten als "technisches Bad" (Investitionskosten bei "Bestand" - nur Bau und Technik 11,8 bis 12,6 Millionen Euro, 4000 Quadratmeter Wasserfläche), 6,7 bis 7,6 Millionen bei einer Wasserfläche von 2000 Quadratmetern oder 4,2 bis 5,1 Millionen Euro bei 1507 Quadratmetern, um nur einige Zahlen zu nennen. Ein weiterer Vorschlag ist ein Mix (teilweise technisches Bad, teilweise Naturbad). Das Zahlenspiel ging weiter beim Murgana-Hallenbad. Um einen Vergleich zu haben, wurde ermittelt, was der Neubau des Bads mit den gleichen Maßen und Angeboten wie heute kosten würde. Das wären netto 9,75 Millionen Euro. Eine Sanierung würde 2,74 Millionen Euro verschlingen. Nach Angaben des Planers seien aber zusätzliche Maßnahmen wahrscheinlich wie Beckenabmessungen, Sanitärinstallation oder Brandschutz. Dadurch würden die geschätzten Sanierungskosten auf vier bis fünf Millionen Euro netto steigen. Bedarf an der Hallenbadnutzung haben insbesondere die Gaggenauer Schulen und die Vereine (TB Gaggenau und DLRG). Bei einem Neubau des Hallenbads empfiehlt Pelzer eine Gesamtwasserfläche von 510 Quadratmetern (heute 323 Quadratmeter). Untersucht wurden beim Hallenbad auch alternative Flächen. Diese wären beim Traischbachstadion, in der Innenstadt das Gelände zwischen Luisenstraße und Hildastraße, der Stadteingang West (Areal ehemaliges Freibad Bad Rotenfels), der Bereich Tennisplätze im Traischbachtal oder beim Schulzentrum Bad Rotenfels. Für die Errichtung eines Kombibads (Hallen- und Freibad) oder eines reinen Freibads wurden das Waldseebad, der Stadteingang West, Traischbach und Hartplatz sowie Tennisplätze im Traischbachtal untersucht. Und für jeden möglichen Standort gibt es Kostenschätzungen, wobei an neuen Standorten verschiedene Sonderkosten, zum Beispiel für Grunderwerb, Erschließung, Herstellung Stellflächen (für Fahrräder und Pkw) oder Ausgleich Natur-/Artenschutz, hinzu kämen. Folglich würden die einzelnen Verfahren unterschiedliche Zeit in Anspruch nehmen. Umsetzungen an den bisherigen Standorten wären recht zeitnah (bis Mitte 2019) möglich. In allen anderen Bereichen wäre eine Realisierung frühestens Ende 2020, am Stadteingang West (früheres Freibad Bad Rotenfels) sogar erst im Jahr 2021 denkbar, so Jörg Bauer von der Stadtverwaltung. Und auch bei den Gesamtkosten kommen zu den reinen Investitionskosten mit Ausnahme vom Standort Waldseebad und Hirschstraße für das Hallenbad weitere Kosten hinzu. Je nach Variante und Standort würde ein Freibad zwischen 5,3 und 13,7 Millionen Euro kosten, ein Hallenbad zwischen 4,5 und 14,1 Millionen Euro, ein Kombibad 17,6 bis 18,7 Millionen Euro.

