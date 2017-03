Leichtgläubige Geschäftspartner übers Ohr gehauen Rastatt/Gaggenau (mo) - Hätte ein talentierter Kicker sich früher ausschließlich auf das Fußballspielen und nicht auf das Glücksspiel konzentriert, wäre sein Leben ganz anders verlaufen. So aber forderte am Montag die Staatsanwältin vor dem Schöffengericht Rastatt wegen gewerbsmäßigen Betrugs in neun Fällen eine Haftstrafe von dreieinhalb Jahren. Und wenn sich auch das Gericht zu einer deutlich geringeren Strafe von 26 Monaten "durchrang", so blieb kein Spielraum, dieses Urteil zur Bewährung auszusetzen. Durch die Betrügereien im großen Stil erlitten vier Geschädigte einen Vermögensverlust von mehr als 280000 Euro. Und erste Schritte hin zu einer Wiedergutmachung des verursachten Schadens gibt es bisher noch keine. Der 37-jährige Angeklagte aus Gaggenau wurde aus der Justizvollzugsanstalt Bruchsal vorgeführt. In den Jahren 2015 und 2016 empfahl er Bekannten und Freunden aus früheren Tagen ein angeblich lukratives Geschäftsmodell. Profit versprach er mit dem Handel von Medikamenten (Potenzmittel), hochwertigen Uhren oder elektronischen Artikeln. Und hierbei wusste er die Ansprechpartner erfolgreich über die vermeintliche Seriosität seiner Geschäftsideen zu täuschen. So waren diese schließlich bereit, große Beträge zu investieren, wobei sie sich, so das Gericht, als "sehr leichtgläubige" Geschäftspartner erwiesen. Allerdings hatte einer der Investoren auch Mitleid mit dem Mann und wollte ihm zu einem wirtschaftlichen Standbein verhelfen. Tatsächlich entpuppten sich die angepriesenen Geschäftsmodelle als "frei erfunden". Sie hatten für den Angeklagten nur den Zweck, sich "zu bereichern", um damit seine "Spielsucht zu finanzieren". Der Beschuldigte zeigte sich geständig und verwies auf die Spielsucht. Er habe das Vertrauen seiner Bekannten missbraucht, seine Arbeitsstelle und zwei Freundinnen verloren und einen riesigen Schuldenberg angehäuft. Dass er dies alles sehr bereut, sich gar schämt, wurde von den Prozessbeteiligten als glaubhaft befunden. Jedoch meinte er dennoch betonen zu müssen, dass es niemals seine Absicht gewesen sei, zu betrügen. Er stelle sich nun aber der Verantwortung. Seinem Hausarzt vertraute er die Spielsucht bereits 2010 an, ohne dass jedoch die daraufhin eingeleiteten ersten therapeutische Schritte allzu lange nachwirkten. Für Staatsanwältin Katharina Eckardt war durch die Spielsucht die Hemmschwelle zu den Straftaten stark herabgesetzt gewesen. Er sei jedoch mehrfach und vor allem einschlägig vorbestraft, habe bereits auch Hafterfahrung gesammelt und stand bei den neuerlichen Taten gar unter Bewährung. Und die Verteidigerin sprach von einem Glücksfall, dass er im Gefängnis landete. Hier biete sich ihm nun die Chance, die Herausforderung einer längeren Therapie vorzubereiten, um das verpfuschte Leben doch noch in den Griff zu bekommen. Und auch der Angeklagte selbst betonte in seinem "letzten Wort" vor der Urteilsverkündung, ,,alles zu akzeptieren, was auf mich zukommt". Das Leben als Spielsüchtiger sei schon Strafe genug gewesen. Er wolle "nur noch normal leben". Dies kommentierte Richterin Angelika Binder in der Urteilsbegründung dann mit den Worten: "Nutzen Sie also diese Chance."

