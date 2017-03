Siebtklässler programmieren Lego-Roboter Gernsbach (red) - Am Albert-Schweitzer-Gymnasium (ASG) programmieren Schülerinnen und Schüler einer siebten Klasse Lego-Roboter. Mit Begeisterung entwickeln sie im Rahmen des Informatik-Unterrichts Lösungsstrategien, um vorgegebene Aufgaben zu bearbeiten, informiert das Gymnasium. Der Fachbereich Informatik verfügt seit Beginn dieses Kalenderjahrs über sieben sogenannte Lego-Mindstorms Education EV3 Basis-Sets, die für diesen Unterricht benötigt werden. Ermöglicht wurde diese Investition durch Spenden der Sparkasse Rastatt-Gernsbach und der Volksbank Baden-Baden/Rastatt, teilt das ASG mit. Zwei Erweiterungs-Sets und das Weltraum-Set komplettieren das Angebot. Da die Programmierumgebung intuitiv und einfach zu bedienen sei, stellen sich Erfolge sehr schnell ein. Rasch begreifen die Schüler, wie man die drei verbauten Motoren ansteuert und wie man die zahlreich vorhandenen Sensoren zielführend einsetzt. Durch die Sets werden breite Differenzierungsmöglichkeiten angeboten: Die gestellten Probleme können auf unterschiedliche Weise und in unterschiedlicher Tiefe gelöst werden. Durch Hilfestellung, Anleitungen und herausfordernde Teilaufgaben wird den Schülern die Möglichkeit geboten, sich Lösungen im eigenen Tempo zu erarbeiten und anzuwenden. Das Einsatzspektrum für die Roboter erstreckt sich über den ganzen naturwissenschaftlichen Bereich: So können in der Mathematik abstrakte mathematische Konzepte greifbarer gemacht werden und das mathematisch-problemlösende Denken wird geschult. Im Bereich der Informatik reicht die Programmierung von den Grundlagen bis hin zu fortgeschrittenen informatischen Konzepten und führt anwendungsorientiert in Werkzeuge und Denkmuster ein, die zur Lösung realer Problemstellungen erforderlich sind. Aber auch im Bereich der Physik, Chemie oder Biologie kann der EV3 eingesetzt werden. So bietet das Set eine frei konfigurierbare Datenerfassungsplattform, die es ermöglicht, stationäre, mobile und programmgesteuerte Daten zu erfassen und zu analysieren, erklärt das ASG. Große Herausforderung durch Wettbewerbe Sogar in der Oberstufe könne Lego-Mindstorms sinnvoll eingesetzt werden. Die Programmierbarkeit mit Java-Script sei zeitgemäß und zielführend. So könne die Studierfähigkeit der Schüler für dieses Thema gefördert werden. Eine motivierende Herausforderung sind die zahlreich angebotenen Wettbewerbe: Hier haben die Teilnehmer mehrere Wochen Zeit, längere und aufwendigere Projekte zu erarbeiten und die Lösungen an Hochschulen zu präsentieren. www.asg-g.de

