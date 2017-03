Neue Amtsleiterin im Gaggenauer Rathaus

(red) - Saskia Kindermann-Röhm (Foto: Stadtverwaltung) heißt die neue Juristin der Stadt Gaggenau. Sie übernimmt die Leitung des Amts für Recht und Planen, das bisher von Maximilian Lipp geführt wurde. Der Volljurist wechselt - wie bereits berichtet - zur Stadtverwaltung Baden-Baden. Am Dienstag konnte Oberbürgermeister Christof Florus die neue Mitarbeiterin begrüßen, für die sich mit der Stelle ein langgehegter Traum erfüllt. Bereits während des Studiums habe sie das Ziel vor Augen gehabt, einmal in der öffentlichen Verwaltung tätig zu sein, informiert die Stadtverwaltung. "Die Stellenausschreibung war wirklich ein Glücksfall", freut sich die gebürtige Durmersheimerin darüber, "dass es geklappt hat".

Scheu habe sie vor dem "interessanten und anspruchsvollen Job" nicht, erklärt die 42-Jährige. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg absolvierte sie am Karlsruher Landgericht ihr Referendariat (2000-2002). Parallel dazu erwarb sie sich an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer den Magister. Die ehrgeizige Juristin erfüllte sich dann einen weiteren Wunsch: Auslandserfahrung in den USA samt Abschluss des Master of Law an der Universität in Florida (2003).

Zurück in Deutschland arbeitete sie ab 2006 als freie Rechtsanwältin und später in einer Kanzlei. Damit sieht sie sich für die Herausforderungen bei der Gaggenauer Stadtverwaltung bestens gerüstet: "Ich will Ergebnisse, mit denen alle zufrieden sind und langfristig leben können." Dabei zeigt sie sich optimistisch, dass sich Lösungen finden lassen, die dem Interesse des Bürgers wie auch den rechtlichen Gegebenheiten gerecht werden.

Die mittlerweile in Kuppenheim wohnende, verheiratete Juristin will sich nun zunächst einen Überblick über ihr neues Aufgabengebiet verschaffen und die 21 Mitarbeiter ihres Fachgebiets kennenlernen. "Bis jetzt gefällt mir alles sehr gut, ich bin mit offenen und freundlichen Armen empfangen worden", schildert sie ihren ersten Eindruck. Zu ihrem Amt gehört neben dem Baurecht die Stadtplanung und die Bauverwaltung.