Städtebaulicher Entwurf ergänzt Gernsbach (stj) - Die Krause-Gruppe, die das Pfleiderer-Areal entwickeln will, hat ein überarbeitetes städtebauliches Konzept entwickelt, das in der Sitzung am kommenden Montag (Beginn: 18 Uhr, Sitzungssaal) dem Gemeinderat vorgestellt wird. Darin enthalten sind auf der südlichen Grundstücksspitze zwei Objekte für betreutes Wohnen mit fußläufigem Anschluss an die Bleichstraße. Im weiteren Verlauf schließt sich ein Objekt an, das mit einer Parkebene im Sockelgeschoss die Fahrzeuge gut integriert und über dieser Ebene drei Gebäudeeinheiten kompakt aufnimmt, die Wohnen, aber insbesondere auch Büro oder nicht störende Gewerbenutzungen ermöglicht. Daran schließt sich der Vollsortimenter mit großem Parkplatz und gegenüber der Discounter an. Das geht aus den Sitzungsunterlagen hervor. Entlang des gesamten Grundstücks verläuft ein Fußweg auf dem erhöhten Murgdamm mit Hochwasserschutzeinrichtungen. Der Weg wird an die Hoeschbrücke und in den Grünbereich Richtung Katz'scher Garten angebunden. Ein Durchgang in den Garten ist nicht vorgesehen. Eine neue verkehrliche Anbindung ist zur Aufnahme der Verkehrsströme erforderlich. Ein Verkehrskreisel könne diese lenken - mit den verschiedenen Anbindungen zur Bleichstraße, Gottlieb-Klumpp-Straße, Schwarzwaldstraße und zum Bahnhof. Die Parkplatzfläche soll außerhalb der Öffnungszeiten der Märkte das Parkierungskonzept der Stadt Gernsbach deutlich aufwerten. Die Möglichkeit der Anbindung der Altstadt über eine Fuß- und Radwegbrücke soll weiter verfolgt werden.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gernsbach

Giftfreier Gesprächsabend Gernsbach (red) - Sieben Gemeinderäte sind am Donnerstag der Einladung der Bürgerinitiative Giftfreies Gernsbach (BIGG) zu einem "offenen Gesprächsabend" über die Zukunft des Pfleiderer-Areals (Foto: Juch/av) gefolgt. Der Austausch der Argumente fand weitgehend sachlich statt. » Weitersagen (red) - Sieben Gemeinderäte sind am Donnerstag der Einladung der Bürgerinitiative Giftfreies Gernsbach (BIGG) zu einem "offenen Gesprächsabend" über die Zukunft des Pfleiderer-Areals (Foto: Juch/av) gefolgt. Der Austausch der Argumente fand weitgehend sachlich statt. » - Mehr Baden-Baden

Städtebauliche Defizite Baden-Baden (hez) - Mit einer Fülle von Maßnahmen sollen im Sanierungsgebiet "Südliche Neustadt" städtebauliche Defizite beseitigt werden. Dabei geht es auch um die Frage, wie man den Bereich des ehemaligen Kinos in der Lichtentaler Straße mit seinem Umfeld aufwerten kann (Foto: Zorn). » Weitersagen (hez) - Mit einer Fülle von Maßnahmen sollen im Sanierungsgebiet "Südliche Neustadt" städtebauliche Defizite beseitigt werden. Dabei geht es auch um die Frage, wie man den Bereich des ehemaligen Kinos in der Lichtentaler Straße mit seinem Umfeld aufwerten kann (Foto: Zorn). » - Mehr