Offenhaltung der Landschaft als Ziel Forbach (rag) - Bei der Aufklärungsversammlung am Dienstag in der Schulstub Bermersbach ging es um die Flurneuordnung im Bereich "Altefail". Dazu hatten sich rund 20 Grundstückeigentümer und Interessierte eingefunden. Mario Würtz, der Leiter des Amts für Flurneuordnung beim Landratsamt Rastatt, die leitende Ingenieurin Isabel Brüstle, Stefanie Korf und Viktor Huber als ausführende Ingenieure sowie Georg Wunsch, Sachbearbeiter der Gemeindeverwaltung Forbach, waren als Fachleute anwesend. Bürgermeisterin Katrin Buhrke streifte in ihrem Rückblick kurz den Ablauf des inzwischen erfolgreich abgeschlossenen Verfahrens "Demersklingen" in Forbach. Der Gemeinderat hatte am 14. Mai für das Verfahren " Altefail" die notwendigen Beschlüsse gefasst. Mario Würtz erklärte zunächst das vorgesehene Verfahren. Vorrangiges Ziel sei der Erhalt der ökologisch hochwertigen Kultur- und Erholungslandschaft. Das Verfahrensgebiet hat eine Fläche von elf Hektar und ist in 386 Grundstücke mit 227 Eigentümern unterteilt. Zufahrtswege müssten so gestaltet werden, dass die Eigentümer ihre Grundstücke mit normalen Fahrzeugen erreichen können. Dies gelte besonders für die Zufahrt zum Ziegenstall, der Weg sei in einem desolaten Zustand. Bei der Bodenordnung geht es um eventuelle Zusammenlegung von Grundstücken, alternativ sind auch Tausch und Verkauf möglich. Ziel sei die Offenhaltung der Landschaft. Dabei sollen auch untypische Hölzer entfernt werden. Die Abmarkung soll mit Pflöcken erfolgen, der Aufwand, die Grundstücksgrenzen mit Steinen zu markieren, sei zu groß. Das Projekt wird in vier Stufen realisiert. Die Eigentümer werden nicht nur ausführlich informiert, sie sind bei allen Maßnahmen mit eingebunden. Bei einem Wunschtermin kann sich der Teilnehmer zu den Maßnahmen äußern. Durch die Wahl eines Vorstands wird ein Gremium geschaffen, das die Belange der Teilnehmer vertritt. Die Kosten für die Flurneuordnung verteilen sich auf Land und Gemeinde. Die Verfahrenskosten werden zu 100 Prozent vom Land übernommen. Alle weiteren Kosten trägt die Gemeinde Forbach. Abgearbeitet ist bereits die Erhebung der ökologische Ressourcen. Im Sommer 2017 ist die Vorstandswahl geplant und im Frühjahr 2018 die Genehmigung des Wege- und Gewässerplans. Der Sommer 2018 ist Wunschtermin für den Baubeginn. Die Rodungen nicht typischer Bäume und Sträucher sollen im Winter 2017/2018 durchgeführt werden. In der anschließenden Fragestunde wurde deutlich, dass von den Teilnehmern die Flurneuordnung positiv gesehen wird. Fragen zum Wegebau konnten von den Fachleuten erschöpfend beantwortet werden. Die Frage nach bisherigen Erfahrung mit solchen Verfahren beantwortete Stefanie Korf mit der Empfehlung, sich die abgeschlossene Flurneuordnung im Weisenbacher Ortsteil Au anzusehen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Forbach

Nur Pumpernickel bleibt steuerfrei Forbach (mhr) - Das närrische Treiben in Bermersbach ist untrennbar mit der Symbolkraft eines würzigen Gebäcks verbunden. Wenn "ein dreifach kräftiges Pumpernickel" durch die Festhalle im idyllischen Bergdorf schallt, ist klar: Nun übernehmen die Narren das Zepter. (Foto: mhr) » Weitersagen (mhr) - Das närrische Treiben in Bermersbach ist untrennbar mit der Symbolkraft eines würzigen Gebäcks verbunden. Wenn "ein dreifach kräftiges Pumpernickel" durch die Festhalle im idyllischen Bergdorf schallt, ist klar: Nun übernehmen die Narren das Zepter. (Foto: mhr) » - Mehr