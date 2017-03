Große Mehrheit für Standort Waldseebad

Rastatt

Jugendförderung sucht Räume Rastatt (dm) - Die städtische Jugendförderung will zusätzliche Räume anmieten, um sie Jugendlichen zur eigenverantwortlichen Nutzung überlassen zu können. Noch ist man auf der Suche. Zuletzt probten zudem fünf Bands mangels Proberäumen in der der Küche des Jugendtreffs (Foto: av).