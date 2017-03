Jury-Präsident bei den Meisterschaften der Berufe Von Elke Rohwer Gaggenau - "Es ist mir ein großes Anliegen, mich für den Beruf ,Gestalter für visuelles Marketing und Merchandising' einzusetzen", betont Bernd Lämmel: "Mit meinem Engagement möchte ich dem Berufsbild zu mehr Bekanntheit verhelfen. Und natürlich fühle ich mich verpflichtet, etwas von meinen Erfahrungen an den Nachwuchs weiterzugeben, nach dem Prinzip ,(l)earn and return'." Als gelernter Gestalter für visuelles Marketing und Merchandising war Bernd Lämmel 24 Jahre als Werbeleiter in einem großen Kuppenheimer Einkaufszentrum tätig. 1994 machte er sich selbstständig und gründete seine Agentur für Visual Marketing & Merchandising. Vorwiegend für die Kosmetikindustrie war er international im Bereich Messe- und Ladenbau tätig. "Gestalter in diesem Bereich sind Profis für ansprechende Verkaufs- und Präsentationsräume. Sie entwickeln und realisieren Gestaltungskonzepte und sorgen damit für eine ansprechende Präsentation von Waren, Produkten und Dienstleistungen", erklärt Lämmel. Neben seiner beruflichen Tätigkeit setzt sich der 67-jährige Gaggenauer im Verband für visuelles Marketing und Merchandising (VMM) ein und war mehrere Jahre dessen Vizepräsident. Darüber hinaus war er über 30 Jahre als Prüfungsleiter der IHK Karlsruhe speziell für dieses Berufsfeld tätig. Seit zwei Jahren ist Bernd Lämmel im Ruhestand, doch einfach die Hände in den Schoß legen, dafür ist er nicht gemacht. Sein fachlicher Hintergrund war sicherlich ausschlaggebend dafür, dass Bernd Lämmel von World Skills Germany zum Jury-Präsidenten für das Berufsfeld "Gestalter für visuelles Marketing und Merchandising" berufen wurde. Bei den World Skills handelt es sich um die Meisterschaften der Berufe. Neben den deutschen Wettbewerben in den diversen Sparten werden regelmäßig Europa- und Weltmeisterschaften ausgetragen. Dabei treten Auszubildende, Studierende und junge Fachkräfte aus allen Teilen der Welt in den jeweiligen Berufen gegeneinander an. Erstmals fand Ende Januar die Deutsche Meisterschaft in der Disziplin "Gestalter für visuelles Marketing" in Frankfurt statt. Jeder Teilnehmer musste ein Schaufenster zum Thema "Geschenke" gestalten. "Für mich war es eine tolle Erfahrung mitzuerleben, wie die Jugendlichen ihre gestalterischen Konzepte entwickelten und mit viel Ehrgeiz loslegten", sagt Bernd Lämmel. Von den sechs Teilnehmern sicherten sich Ronja Pfeiffer, Melvin Suckow und Annalina Väth Plätze im deutschen Nationalteam. In den kommenden Monaten werden sie unter fachmännischer Anleitung ihre Fähigkeiten weiter verbessern, Arbeitsprozesse trainieren und Schwächen angehen. "Am Ende wird sich zeigen, welcher der drei Teilnehmer gut genug ist, um an der Weltmeisterschaft im Oktober in Abu Dhabi teilzunehmen. Von den anderen beiden hat einer die Chance, sich für die Euro Skills 2018 in Budapest zu qualifizieren", erläutert Lämmel. Egal, wer im Herbst zur WM reist, Bernd Lämmel wird als Trainer dabei sein, um den besten deutschen Nachwuchs-Gestalter zu unterstützen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben