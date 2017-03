Ein Hauch von Harry Potter in Herrenwies

Forbach - Gestalt nimmt derzeit das Ausstellungskonzept für den alten Rossstall in Herrenwies an. Die Details dazu stellten am Mittwochabend Elke Osterloh, Leiterin des Nationalpark-Informationszentrums auf dem Ruhestein, und Ausstellungsplaner Friedo Meger vom Kunstraum GfK (Gesellschaft für ästhetisches Kommunikationsdesign) Hamburg den Besuchern vor.

Es war die dritte Veranstaltung in diesem Rahmen - und das Interesse an der künftigen Ranger-Station wächst. Das Herrenwieser Gasthaus "Waldesruh" platzte am Mittwochabend aus allen Nähten. Darüber freute sich Bürgermeisterin Katrin Buhrke genauso wie die Vertreter Nationalparks. Unter den Gästen weilte zudem der Nachfahre einer alten Glasmacherfamilie, den die Spurensuche nach Herrenwies brachte.

Der Kunstraum, der in dem historischen Sandsteingebäude an der Verbindungsstraße zwischen B462 und B500 installiert werden soll, stellt eine Herausforderung für die Planer dar. Nur 80 Quadratmeter stehen zur Verfügung. Dort soll ausschließlich die Kulturgeschichte des Schwarzwalds und von Herrenwies eine Rolle spielen, die im geplanten Nationalparkzentrum auf dem Ruhestein zu kurz komme, wie Osterloh betonte. Erzählen will man von Menschen, die dort über die Jahrhunderte hinweg lebten - verpackt in spannende Geschichten. Nachgehen möchte man folgenden Fragen: Warum siedelten sich die Menschen in Herrenwies an? War es die Aussicht auf ein besseres Leben oder Freiheit? Wie prägte der Mensch die Landschaft? Ein weiteres Thema sind die Auswanderer. Einer von ihnen war der Kolonist Anton Gabler aus Tirol, der vom badischen Finanzministerium 1849 Geld bekam, damit er nach Amerika ausreist. Die Macher setzen Natur und Kultur in Bezug zueinander. Mit dem Thema "Der Mensch und die Wildnis" wird sich die Eingangsinstallation beschäftigen.

Weit wird der Bogen gespannt von den ersten Siedlern im 13. Jahrhundert über den Glashüttenvertrag, Jagdgesellschaften, Revolutionszeiten bis hin zu den Weltkriegen und dem heutigen Tourismus. In einen Kontext werden Holzwirtschaft und Ausbeutung des Walds gesetzt sowie die Stunde der Forstwissenschaft aufgezeigt. Beleuchtet werden Konflikte zwischen Förstern, Bauern und Holzhandwerkern. Es wird sich um Holz, Naturschutz und Rückepferde, Trift sowie Flößerei drehen... "Alles hat zwei Seiten", darunter fallen Erinnerungen an die Zeit nach 1945.

"Das Ganze wird ein wenig von Harry Potter haben", zog Meger einen Vergleich in die Zauberwelt von Joanne K. Rowling. Die Besucher sollen Teil der Ausstellung werden. Eine Rolle wird ein "Magic Mirror" (Zauberspiegel) spielen. Platz genommen werden kann an einem interaktiven Tisch. "Was wir bauen, sind trojanische Pferde, die den Ausstellungsbesucher animieren, mitzumachen, echte oder fiktive Dialoge zu führen", erklärte Meger. Das Konzept lässt Interessantes und Spannendes erwarten. Geplant ist eine inhaltsreiche Ausstellung mit Mitteln moderner 3-D-Technik und viel Interaktion. Bequem in einem Sessel sitzend können Gäste Märchen und Sagen lauschen. Zu Fotomodellen (natürlich nur wer will, wie Meger ausführte) sollen die Herrenwieser selbst werden. Deren Porträts sollen später Teil einer Projektion sein, die den gesamten Raum ständig verändert.

Mit überplant wird auch die Außenanlage, antwortete Osterloh auf eine Anfrage aus dem Publikum. An der südlichen Längsseite werde es einen Anbau geben. Dort werden die Büroräume untergebracht. Eingeplant ist auch ein Multifunktionsraum im ersten Stock. Nutzen will man in jedem Fall die Synergieeffekte zwischen Nationalparkzentrum an der Schwarzwaldhochstraße und dem Rossstall in Herrenwies. "Im Blick hat man dabei die Besucherverweildauer", betonte Urs Reif vom Nationalpark. Bis jetzt gehen die Planer im Rossstall von einer dreitägigen Öffnungszeit in der Woche aus.

Nicht äußern wollten sich Meger und Osterloh zu einem Eröffnungstermin. "Es gibt noch keinen Zeitplan", sagte Meger und ergänzte, dass eine Fertigstellung bis Mitte 2018 nicht einzuhalten sei. "Gerne würden wir im Oktober 2018 eröffnen."