Drückjagd im Schlosswald Obertsrot ideal für Filmbeitrag Von Stephan Juch Gernsbach - Große Bühne für den Obertsroter Schlosswald: In einer 30-minütigen Dokumentation stellt das SWR-Fernsehen am kommenden Montag in seiner Sendereihe "Mensch Leute" den Forstbetrieb des Fürsten von Hohenzollern vor, der bekanntlich auch Teile des Walds um Schloss Eberstein bewirtschaftet. Am Beispiel einer Drückjagd, die dort Ende Januar stattgefunden hat, beleuchtet Raimund Friderichs, der Leiter des Forstbetriebs des Fürsten von Hohenzollern in Sigmaringen, die Bedeutung der Jagd für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung. Die Jagd sei dafür von "elementarer Bedeutung", betont Friderichs im BT-Gespräch. Er ist sich bewusst, dass Jagd und Jäger in Teilen der Bevölkerung sehr kritisch gesehen werden. Diesem Negativ-Image möchte der studierte Förster, Zimmermann und Waldorfpädagoge entgegenwirken: "Wir haben der Anfrage des SWR für den Dreh zugestimmt, um in Zeiten zunehmender Falschinformationen oder einseitiger, ausschließlich negativer Berichterstattung (Holzerntemaßnahme, Maschineneinsatz) aus eigener Sicht über unsere tägliche Arbeit zu berichten. Dabei sind fast 100 Stunden Filmmaterial zusammengekommen." Die Drückjagd im Schlosswald sei für diesen Zweck ideal gewesen, wie Friderichs betont, habe es sich dabei doch um eine klassische Arbeitsjagd gehandelt. Seit etwa neun Jahren setze der fürstliche Forstbetrieb erfolgreich auf fünf bis sechs solche großen revierübergreifenden Drückjagden pro Jahr - im Januar waren Jäger des Stadtwalds Baden-Baden und des Privatwalds von Wedemeyer dabei. "Die revierübergreifende Jagd ist das Maß der Zukunft, um das Schwarzwild in den Griff zu kriegen, deshalb war es mir so wichtig, dass wir auch die Jagd filmen", erklärt Friderichs. Was die Autorin und das Redaktionsteam letztlich aus dem Material zusammenschneiden, wisse er nicht. Ihm sei vor allem wichtig, dass folgende Botschaft rüberkommt: Ökologischen Waldbau (wie im Schlosswald Obertsrot, der auf Initiative des Forstbetriebs Hohenzollern 2011 das Gütesiegel "PEFC zertifiziert" bekam) könne man nur umsetzen, wenn man die Wildbestände reguliert - "und dazu benötigen wir die Jagd". Man jage schließlich nicht aus Jux und Tollerei, betont Friderichs: "Das ist kein Hobby, das ist Arbeit, das ist notwendig." Friderichs beschäftigt sich in dem Filmbeitrag des SWR insbesondere mit der Frage: Wie sieht der Wald der Zukunft aus? Wenn nicht durch aktuelle Tagespolitik kurzfristige Änderungen eintreten, sendet der SWR den Beitrag unter dem Titel "Der Wald-Manager des Fürsten - Neue Ideen für einen alten Forst" am Montag, 20. März, um 18.15 Uhr im Rahmen der Sendereihe "Mensch Leute".

