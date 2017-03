"Ein Museum mit Bierausschank"

Gernsbach - "Der Bezirksrat hat in seiner Sitzung vom Heutigen mit Stimmeneinheitlichkeit beschlossen: Dem Ernst Brüderlin in Gernsbach wird die nachgesuchte Genehmigung zum Betrieb einer Schankwirtschaft mit Branntweinausschank im Hause Hauptstraße 242 in Gernsbach erteilt."

Mit diesem "Erkenntnis"-Schreiben des Großherzoglichen Bezirksamts in Rastatt vom 29. März 1892 begann die offizielle Geschichte des "Brüderlin", das 125 Jahre später zu den beliebtesten Treffpunkten der Gernsbacher Vereine, Feuerwehr, Narren und Parteien gehört. "Hier wurde Stadtgeschichte geschrieben. Wenn die Wände sprechen könnten", meint Wirtin Jutta Marko mit einem Schmunzeln. Die Anfänge des Wirtschaftsbetriebs gehen gar auf die Zeit der Badischen Revolution von 1848 zurück, wie der Gernsbacher Stadtarchivar Winfried Wolf recherchierte. Demnach deutet unter anderem ein tiefer Brunnen mit Quellwasser darauf hin, dass Karl Kumm als Eigentümer eine Brauerei betrieb. Noch unter Kumm pachtete Ernst Brüderlin die Wirtschaft; im Jahr 1905 konnte er mit seiner Gattin Julie das Gebäude von einer Kumm-Tochter erwerben.

Zunächst firmierte das Lokal unter "Restauration Zimmermann", später unter "Krokodil" - der Name schien wohl vielen zu kryptisch, weshalb die Echse der "Restauration Brüderlin" weichen musste, stöberte Ernst-Ludwig Singer, der Bruder von Wirtin Jutta Marko, in der Geschichte. So blieb es bis heute - außer, dass das "Brüderlin" am Stadtbuckel nun die Hausnummer 3 in der Hauptstraße trägt.

Nach dem Tod des Metzgers Ernst Brüderlin führte dessen Witwe das Lokal bis 1955 weiter. Tochter Julchen übernahm den Betrieb zusammen mit Ehemann Siegfried Singer. Er setzte die Tradition der Metzger in der Familie fort; sie endete erst 1984, als Tochter Jutta zusammen mit Küchenchef Wolfgang Marko das Zepter übernahm. Er machte sich im Murgtal dank seiner Künste einen Namen - er verstarb aber überraschend anno 2000 im Alter von nur 50 Jahren.

Jutta Marko musste fortan den Betrieb in dem Haus von 1692 alleine führen. "Ohne meine treuen, langjährigen Mitarbeiter wäre das nicht gegangen", zeigt sich die 60-Jährige dankbar. Als versierte Köchin brachte sie auch das nötige Rüstzeug selbst mit, hatte sie doch diese Ausbildung auf der Nachtigall abgeschlossen und war danach im Baden-Badener "Steigenberger Badischer Hof" tätig - dort hatte sie ihren Ehemann kennengelernt. Eine Änderung am Herd war nach dem Umbruch allerdings erforderlich: "Es gab unsere berühmten Hechtklößchen vor sechs Jahren nicht mehr", erinnert sich die Chefin, "ich leide unter einer Fischallergie - und die wurde immer schlimmer." Seit einem Jahr dürfen sich die Gäste im "Hilton", wie die Fasnachter der Region stets scherzen, aber auch darauf wieder freuen: Marko verpflichtete Udo Melchert als Koch, weil es ihr "nach 17 Jahren alleine zu viel wurde".

Die lange Wegstrecke begleitete Seniorchefin Julchen Singer bis ins hohe Alter. Die "Institution" verfolgte noch mit 92 Jahren das Geschehen in der Gaststube. Von ihrem angestammten Platz gegenüber der Theke behielt sie stets alles im Auge - und verließ diesen "erst fünf Tage vor ihrem Tod", seufzt Jutta Marko mit Blick auf den weiteren Einschnitt am 3. April 2012.

Besticht das "Brüderlin" stets durch gute badische Küche mit regionalen wie saisonalen Produkten - von Wild über Gänsebraten bis Spargel und Pfifferlingen -, vergrößert im 125. Jahr des Bestehens die Jubiläumskarte das kulinarische Angebot in den drei Räumen, die bis zu 80 Personen fassen. Es dürfte schließlich das letzte große Jubiläum für die Singer-Ahnen im "Brüderlin" sein: "Mir macht es immer noch Spaß. Ich glaube aber nicht, dass meine Kinder Manuela und Siegfried, der in London arbeitet, das Lokal übernehmen", sagt Marko und ist sich bis dato unschlüssig, wer als Nachfolger zumindest die Tradition des beliebten Gasthauses fortsetzt.

Ein Anziehungspunkt dürfte das urgemütliche "Brüderlin" aber auch nach der Ära Jutta Marko bleiben. Schließlich lieben die Stammgäste nicht nur die runden, kleinen Bierkrüge - mehr noch genießen sie das besondere Ambiente in den niedrigen Räumen: Zahlreiche alte Fotos dokumentieren die Gernsbacher Geschichte. Neben alten Kochutensilien und -büchern, einem Kohleherd sowie einem alten Radio finden sich an den Wänden vor allem viele Zeichnungen des Ortsmalers Werner Pfalz.

Krumm hängende alte Fotos und Bilder

"In Gernsbach hat wohl jeder Alteingesessene einen Pfalz an der Wand hängen", meint Marko mit Blick auf den Künstler, der in den 1940er Jahren viele Stadtgranden porträtierte. "Manche meinen daher, wir seien ein Museum mit Bierausschank", erzählt Jutta Marko lachend.

Ein Detail nimmt sie gelassen in dem 325 Jahre alten Haus: "Manche der 100 Bilder und Fotos hängen krumm. Wenn wir sie geraderücken und einer schlägt die Tür zu, hängen sie wieder schief. Ich bin ja schon froh, wenn sie nicht herunterfallen", meint die Eigentümerin gelassen. Angesichts des krummen Wandbehangs ist es daher vielleicht auch ganz gut, wenn man mit einem Bierchen intus alles ein bisschen gelassener sieht und innerlich zurechtrückt.