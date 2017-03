Gausbacher Mountainbike-Trail in der Warteschleife Von Markus Mack Forbach - "Wir sitzen in den Startlöchern", sagt Rüdiger Ochs, der Vorsitzende des Gausbacher Turnvereins. Dort wurde im vergangenen Jahr eine Mountainbike-Abteilung gegründet, um den in Gausbach geplanten Trail zu betreuen. Allerdings stockt derzeit das Projekt, noch können keine Biker im Gausbacher Wald eine neue Piste nutzen. Die Idee war sowohl im Gausbacher Ortschaftsrat als auch im Forbacher Gemeinderat auf einhellige Zustimmung gestoßen (das BT berichtete). Start und Ziel sollen beim Sportplatz sein, erläuterte Ochs. Man wolle mit dem neuen Angebot den Turnverein weiterbringen, erklärt der Vorsitzende. Die Verantwortlichen erhoffen sich auch eine Belebung des Clubhauses, beispielsweise durch Angebote für die Mountainbiker. Noch nicht geklärt sei allerdings die Weiterführung des Trails vom Waldrand zum Sportgelände. Das Problem sei erkannt, aber noch nicht gelöst. Dies wolle man jetzt verstärkt angehen, die Personalkapazität im Rathaus sei mittlerweile wieder vorhanden, erläutert Thomas Hudeczek. Er ist für den Tourismus bei der Forbacher Verwaltung zuständig. Gespräche mit Kirche, privaten Eigentümern und Forstverwaltung müssten noch geführt werden, da die Weiterführung der Strecke über deren Grundstücke führt. Auch die Belange des Naturschutzes gelte es mit den Fachbehörden noch abzuklären, Teile der Themen seien aber bereits mit den entsprechenden Stellen vorbesprochen, so Hudeczek. Ein fixer Zeitplan bestehe derzeit nicht, das sei von den Ergebnissen der Gespräche und den ausstehenden Genehmigungen abhängig. Allerdings: Gegenstand der jetzigen Anträge ist die Strecke von der Prinzenhütte zum Waldrand, machte er deutlich. Die Weiterführung des Trails zum Gausbacher Sportgelände könne bei einem ergänzenden Förderantrag berücksichtigt werden. Bislang ist vorgesehen, die Radler auf den vorhandenen Wegen zum Sportgelände fahren zu lassen. Die Grobplanung sei abgeschlossen, die Feinplanung durch ein Fachbüro müsse noch erfolgen. Die Ergebnisse des Genehmigungsverfahrens müssten in die Planung eingearbeitet werden, betont Hudeczek. Das Projekt war im November 2015 im Gemeinderat vorgestellt worden. Die Gesamtkosten für das Vorhaben werden auf rund 45000 Euro geschätzt. Die Hälfte davon sind Wegebaukosten, die andere Hälfte wird für Neubeschilderung, Infotafeln, Werbemittel, Homepage-Ergänzungen sowie Detailplanung und Projektbetreuung erforderlich. Mit einer Förderquote von 60 Prozent, rund 27000 Euro, wird kalkuliert. Die Verwaltung sieht in dem geplanten Trail ein mögliches Pilotprojekt für die Gesamtgemeinde. Die Strecke sei "Leuchtturm" und Ergänzung der Bike-Arena Murg/Enz auf Murgtäler Seite, hieß es bei der Vorstellung. Mit den Angeboten in Baiersbronn und Sasbachwalden sowie weiteren Trails in der Umgebung könnte ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen werden, auch für Nutzer von außerhalb der Region. Der Trail sei ein generationenübergreifendes Projekt für Einheimische und Gäste. Der Gausbacher Sportplatz könne zur "Verweilzone" werden, war bei der Vorstellung der Pläne zu hören. Waschmöglichkeiten für Bike und Fahrer. Reparaturstationen, bikerfreundliche Unterkünfte und Angebote in der Gastronomie wurden als mögliche Ergänzung angesprochen. Die Anfahrt zum Trail könnte per Auto bis zum Gausbacher Sportplatz oder mit der S-Bahn erfolgen. Die Kritik, in Baiersbronn würde die Realisierung touristrischer Angebote schneller umgesetzt, weist Hudeczek zurück. Dort hätten die Vorbereitungen für das Streckennetz für Mountainbiker drei Jahre gedauert. "Die Gemeinde werde ihre Hausaufgaben machen", versicherte er. Man wolle versuchen, im Mai in Gausbach mit dem Angebot für Mountainbiker zu starten.

