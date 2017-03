Gastliches "Wohnzimmer" für viele Generationen

Gaggenau - "Für meine Gäste war ich nicht nur Wirt, sondern auch Kumpel, Papa-Ersatz, Zuhörer oder auch Tröster." Das sagt Claus Bastian, der sich nach zehn Jahren in der Ottenauer "Linde" als Gastronom zurückzieht: "Ich möchte einfach mehr Zeit mit meiner Familie verbringen", nennt er als Grund.

Der Metzgergeselle, der seit 29 Jahren in diesem Beruf arbeitet, hat die Gastronomie nebenbei "als Hobby" betrieben, wie er erzählt. Ein Hobby, das aber auch viel Kraft und Zeit kostet. Davon will er künftig mehr mit seiner Frau Nadja und seinem beiden kleinen Töchtern Emma und Lotte sowie Sohn Philipp verbringen.

"Es ist eine Zeit, die ich nie vergessen werde, mit Höhen und Tiefen", blickt er zurück. In den vergangen zehn Jahren hat Bastian die "Linde" zu einem Treffpunkt für Generationen - nicht nur aus Ottenau - gemacht. Wie im Lied "Die kleine Kneipe" von Peter Alexander, das bei Veranstaltungen zum Programm gehörte. Von 16 bis 95 reicht die Altersspanne der Gäste, die sich im Wirtshaus wie in ihrem "Wohnzimmer" fühlten. Geselligkeit, Spaß und Unterhaltung, das stand dort ganz oben. Fußball gucken, Kicker, Darts, Skat - das Angebot in der "Linde" sprach alle an. Auch die Ottenauer Vereine und Holzmaskengruppen fühlten sich wohl, Stammtisch-Gemeinschaften trafen sich regelmäßig.

Mit 34 Jahren übernahm Claus Bastian die Wirtschaft, die seit 1905 im Familienbesitz ist. Er pachtete die "Linde" von den jetzigen Eigentümern, seinen beiden Brüdern Stefan und Jürgen. Claus ist die dritte Wirtsgeneration der Familie, zuvor betreuten Großvater und Vater die Gäste.

Veranstaltungen gab es einige in der Traditionswirtschaft - Livebands oder DJs sorgten für Stimmung. Ein Höhepunkt war immer die Fasnachtssaison, vom Schmutzigen Donnerstag bis Fasnachtsdienstag immer offen" - blickt Bastian stolz zurück: Wer einmal einen Party-Abend dort erlebte, der kam auch wieder.

Die diesjährige Kampagne wird ihm in besonderer Erinnerung bleiben: Mehr als 350 Gäste verabschiedeten sich am Fasnachtsdienstag von "ihrem" Claus. "Wir haben zusammen gefeiert, gelacht und geweint, das war echtes Gänsehaut-Gefühl", blickt er zurück.

Am heutigen Samstag wird unter seiner Leitung das letzte Livekonzert in der "Linde" stattfinden. Die Gruppe "Down'n'Dirty" (Boris Kühl, Bass; Eric Poth, Leadgitarre; Ingo Nowacki, Drums; Isa Burghardt, Background; Kay Nerenz, Keyboards) wird ab 21 Uhr mit Brit-Pop und anderem die "Linde" rocken.

Am Samstag, 25. März, ist dann letzter Öffnungstag mit Wirt Claus Bastian. Eine gute Nachricht gibt es für die Freunde des gastlichen Treffpunkts: Nach kurzer Pause wird es mit gleichem Konzept weitergehen. Am 15. April ist die Wiedereröffnung unter neuer Leitung und mit bekannten Gesichtern aus dem bisherigen Team geplant. "Und ich werde de als Gast erhalten bleiben", verspricht der "Noch-Linde-Wirt"-Claus.