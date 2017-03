"Zusätzliche Masten Aufgabe der Politik"

Rastatt

Rastatt

Jugendförderung sucht Räume Rastatt (dm) - Die städtische Jugendförderung will zusätzliche Räume anmieten, um sie Jugendlichen zur eigenverantwortlichen Nutzung überlassen zu können. Noch ist man auf der Suche. Zuletzt probten zudem fünf Bands mangels Proberäumen in der der Küche des Jugendtreffs (Foto: av).

Karlsruhe

Karlsruhe

Europahalle: Keine Entscheidung Karlsruhe (win) - Die Sanierung der Europahalle in Karlsruhe (Foto: av) für 21 Millionen Euro ist weiter ungewiss: Eine Mehrheit im Gemeinderat fordert zusätzliche Gutachten und ein Gesamtkonzept, da eine zusätzliche Dreifeld-Sporthalle und eine Multifunktionshalle erforderlich scheinen.