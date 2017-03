Vom Revolutionär zum Bürgermeister

Gernsbach/Bremerhaven (red) - Einigkeit und Recht und Freiheit: Diese Errungenschaften, für die Deutschland heute steht und für die viele Menschen nach wie vor weltweit kämpfen, wurzeln im Fall der Bundesrepublik vor allem in der Deutschen Revolution von 1848. Die neue Kabinettausstellung "Vom Revolutionär zum Bürgermeister. Das bewegte Leben Georg Friedrich Abels 1828 - 1902" gewährt laut Mitteilung einen einzigartigen Einblick: Fotos, Postkarten und persönliche Erinnerungsstücke erzählen vom spannenden, von Höhen und Tiefen geprägten Leben des Gernsbachers während und nach der Revolution. Die Ausstellung im Deutschen Auswandererhaus in Bremerhaven schildert die Geschichte des jungen Architekturstudenten Abel, der desertiert, um sich den Aufständischen anzuschließen; erzählt von dem Zimmermann Abel auf Wanderschaft durch die USA und von dem Rückwanderer Abel, der sich als engagierter Bürgermeister in Gernsbach für viele soziale Projekte einsetzt. Im Deutschland der 1840er Jahre keimen Unruhen, ausgelöst unter anderem durch Missernten, Massenarmut, Feudalismus und Kleinstaaterei. Der Protest gegen das bestehende System und die liberalen Forderungen nach "Einigkeit und Recht und Freiheit" münden schließlich in der Deutschen Revolution 1848. Nach deren Niederschlagung werden Hunderte von Aktivisten verhaftet und ihre Anführer standrechtlich erschossen. Viele müssen fliehen und ihre Heimat für immer verlassen. "Die Frage nach der Selbstverständlichkeit der deutschen Grundrechte wie Glaubens-, Presse- und Meinungsfreiheit stellt sich in Anbetracht unserer derzeitigen politischen Lage besonders. Die Kabinettausstellung zeigt, dass manches, was viele heute für selbstverständlich halten, hart erkämpft werden musste und dass es wichtig ist, diese Errungenschaften zu pflegen und zu schützen", erklärt Dr. Simone Eick, Direktorin des Deutschen Auswandererhauses. Tanja Fittkau, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Deutschen Auswandererhauses und Kuratorin der Kabinettausstellung, freut sich über die Möglichkeit, die Geschichte eines "1848ers" zeigen zu können: "Neben den bekannten Revolutionären wie Carl Schurz und Friedrich Hecker gab es zahlreiche weniger prominente, wie beispielsweise Georg Friedrich Abel. Das besondere an ihm ist, dass er einige seiner Ideale in Deutschland umsetzen konnte, anders als beispielsweise Schurz, der in den USA blieb. Otto Fiederling, der Urenkel Abels, stiftete den Nachlass 2013 dem Deutschen Auswandererhaus." Otto Fiederling aus Dillingen/Saar erklärt: "Es ist ein wirklich ganz besonderer Moment, seine Familiengeschichte mit so vielen Menschen zu teilen, und eine Ehre, dass mein Urgroßvater ausgewählt wurde, um in einer so wechselvollen Zeit wie der heutigen einigen Besuchern vielleicht als Inspiration zu dienen." Das Deutsche Auswandererhaus zeigt 300 Jahre Aus- und Einwanderungsgeschichte. Im Mittelpunkt stehen dabei neben den historischen Hintergründen auch die realen Biografien von 18 Emigranten und 15 Immigranten: Anhand ihrer Familiengeschichten, wie auch bei der Kabinettausstellung ergänzt durch Fotografien und persönliche Erinnerungsstücke, machen sie bdas Thema Migration emotional greifbar und durch die Rekonstruktion wichtiger Orte der historischen Auswanderung auch direkt erfahrbar. Die Kabinettausstellung "Vom Revolutionär zum Bürgermeister. Das bewegte Leben Georg Friedrich Abels 1828 - 1902" dauert von heute, 20. März, bis zum 31. Oktober 2017. Sie kann zu den gewohnten Öffnungszeiten des Deutschen Auswandererhauses (März bis Oktober, 10 bis 18 Uhr) besucht werden. www.dah-bremerhaven.de

