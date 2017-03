"Zusätzliche Masten Aufgabe der Politik" Murgtal (ham) - Die Sicherheitslage auf den Höhen des Murgtals liegt Toni Huber am Herzen. "Auf dem Kaltenbronn gab es schon manchen Herzinfarkt", weiß der Weisenbacher Bürgermeister, der selbst häufiger auf den Höhen des Murgtals unterwegs ist. Und wenn ein Skifahrer oder Mountainbiker umkippt, "zählt jede Minute". Doch die verrinnen unnötig, weil es oft keine Mobilfunk-Verbindungen im Nationalpark Schwarzwald und im Naturpark gibt, moniert Huber bereits seit mehr als einem Jahr im Kreisrat, ohne dass es Fortschritte gab (das BT berichtete). Das Problem sei, "dass sich bei dem Thema niemand angesprochen fühlt". Das Problem sei, "dass sich bei dem Thema niemand angesprochen fühlt". Während sich der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord in Bühlertal mit Blick auf die neuen Trekkings-Trails und auch wegen der Mountainbike-Fahrer dem Ruf nach mehr Sicherheit anschloss, hielt sich der Nationalpark Schwarzwald (NLP) bis dato bedeckt. Nun äußerte sich die Nationalpark-Verwaltung auf die Anfrage des Badischen Tagblatts. "Grundsätzlich ist das Thema eines der Politik, die Einflussmöglichkeiten des Nationalparks sind hier nicht gegeben", teilt Pressesprecher Thomas Dobrzewski mit. Laut dem für Wald und Naturschutz zuständigen Fachbereichsleiter Jörg Ziegler habe der NLP "bereits geprüft, wie das GSM- beziehungsweise Funksystem verbessert werden könnte". Lösung aus seiner Warte: Auf den Hochlagen und auf der Rheintalseite wäre dies "relativ gut durch die Aufstellung zusätzlicher Masten zu erreichen". "Problematisch stellt sich jedoch die Seite bei Baiersbronn dar", ergänzt Ziegler, "um eine gute Funkabdeckung zu gewährleisten, müssten die Masten in den Tälern, das heißt in besiedeltem Gebiet, aufgestellt werden." Dass das jedoch schwierig ist und bei der betroffenen Bevölkerung erfahrungsgemäß auf wenig Gegenliebe stößt, stehe "weiterem Vorankommen im Wege". Eine Erweiterung der Abdeckung ginge wegen des West-Ost-Verlaufs der Täler aber nur durch zusätzliche Sendemasten, weshalb "das Thema eigentlich ein politisches ist und von den Landkreisen initiiert werden müsste". Sollte die Politik den Ausbau forcieren, würde sich laut NLP-Sprecher Dobrzewski auch das Problem mit den französischen Mobilfunkanbietern "definitiv" beseitigen lassen. Momentan "funken" diese auf vielen deutschen Höhen dazwischen und sind besser zu empfangen. "Mit einer starken Sendeleistung deutscher Sender könnte man quasi ,dazwischengehen'", bestätigt er. Weil sich am Status quo derzeit aber nichts ändert, sorgt der Nationalpark Schwarzwald momentan per Satellitentelefon für mehr Sicherheit, sollte es zu Notfällen bei Besuchern kommen, ergänzt Dobrzewski.

