Hilfe bei Kopfweh oder Übelkeit Gernsbach (vgk) - Die Wunden, die sich die Schulsanitäterinnen des Albert-Schweitzer-Gymnasiums aus Plastilin modellieren und aufmalen, sehen schauerlich aus. Rund 40 Schülerinnen und Schüler kümmern sich im Gymnasium um das Wohlergehen ihrer Mitschüler. Sie werden gerufen bei Kopfweh oder Übelkeit, großen und kleinen Verletzungen. Das wird einer Besucherin des Tags der offenen Tür am Samstagvormittag erklärt. Ein hochoffizieller Dienstplan, der neben der Tür des "Emergency Room" hängt, gibt darüber Auskunft, welche Schüler im Falle des Falles zu informieren sind. (vgk) - Die Wunden, die sich die Schulsanitäterinnen des Albert-Schweitzer-Gymnasiums aus Plastilin modellieren und aufmalen, sehen schauerlich aus. Rund 40 Schülerinnen und Schüler kümmern sich im Gymnasium um das Wohlergehen ihrer Mitschüler. Sie werden gerufen bei Kopfweh oder Übelkeit, großen und kleinen Verletzungen. Das wird einer Besucherin des Tags der offenen Tür am Samstagvormittag erklärt. Ein hochoffizieller Dienstplan, der neben der Tür des "Emergency Room" hängt, gibt darüber Auskunft, welche Schüler im Falle des Falles zu informieren sind. Großer Besucherandrang Die Grundschulzeit geht für viele Schülerinnen und Schüler in einigen Monaten zu Ende. Für Eltern ist jetzt die Zeit, die richtigen Weichen für die Zukunft ihres Kinds zu stellen und herauszufinden, welcher Schulzweig der Richtige sein könnte. Entsprechend groß war an diesem Morgen auch der Besucherandrang. Vor der Schule war kein Parkplatz mehr zu finden. Der Auftakt war schwungvoll. Empfangen wurden mögliche künftige Schüler und deren Eltern sowie mitgekommene Freunde von der ASG-Bigband unter anderem mit "Summertime". Die 5. Klassen glänzten mit dem Titel "Let's get started". Vorgestellt wurde das Gymnasium im Rahmen geführter Rundgänge. Es gab Aktivitäten auf allen Etagen. In der Mensa informierte Schulleiter Stefan Beil über den gymnasialen Bildungsweg. Die meisten Kinder und Jugendlichen zogen jedoch auf eigene Faust los - zum Beispiel in den Lichthof , wo sie sich beim Grand Prix der Luftkissengleiter amüsierten. Staunen hieß es im Informatikraum. Dort stellten die Informatikschüler ihre programmierten Roboter vor. Über Ziele und Unterstützung informierte der Förderverein des ASG. Erhältlich waren auch Aussagen zum Förderkonzept der Unterstufe. "Mittendrin statt nur dabei", lautete für diesen Tag das Motto. Das galt für die Tanzgruppe "Olé" ebenso wie für die Vorstellung des sozialen Profils der Schule. Eingeführt wurden die Besucher in die ASG-Hilfsprojekte in Kenia und Madagaskar. "Zu Gast bei Albert Schweitzer" hieß eine Ausstellung, die Leben und Wirken des Namensgebers der Schule vorstellte. Wer den Eindruck hatte, er verstünde nur Chinesisch, lag beim entsprechenden Sprachangebot des ASG völlig richtig mit dieser Annahme. "Salut" und "Bonjour" sind da schon eher gewohnte Laute, mit denen die Französischschüler ihre Gäste begrüßten.

