Auer Sänger meistern ereignisreiches Jahr Weisenbach (vgk) - Großer Mitgliederresonanz erfreute sich die Jahreshauptversammlung des Gesangvereins Eintracht Au im Sängerheim. Es war eine erfolgreiche Bilanz, die die Vorstandsmitglieder für das Jahr 2016 ziehen konnten. Auch Ehrungen für 10-, 25-, 40- und 70-jährige treue Mitgliedschaften konnten ausgesprochen werden. Drei Chöre sind unter dem Dach der "Eintracht" vereint. Für zehn Jahre Mitgliedstreue im "Jungen Chor" konnte Verwaltungsrat Edmund Steinberger Jannik Weber auszeichnen. Von Anfang an im jüngsten Zweig des Gesangvereins mit dabei sind Monja Apel, Daniela Bleier, Juliane Buseke, Clarissa Kast, Kathleen Oswald, Sabrina Steinberger und Sabrina Welle. Ihnen gratulierte Steinberger zu 20 Jahren Vereinstreue. Evelin Krieg ist seit 40 Jahren aktives Mitglied im "Gemischten Chor". Sie bekam eine Urkunde. Eine Ehrenurkunde für 25 Jahre passive Mitgliedschaft erhielten: Andreas Bleier, Helga Eller, Fritz Grässle, Kurt Haitz, Richard Mahler, Maria und Dieter Mosig sowie Adolf Wunsch. Ehrenmitglieder sind seit Freitag: Friedolin und Manfred Bleier, Rudolf Fritz, Berthold Hochstuhl, Helmut und Wolfgang Kast, Walter Roth sowie Martha und Peter Kühn. Auszeichnen konnte Steinberger auch Paul Krieg. Er ist seit 70 Jahren Vereinsmitglied und war auf vielfältige Weise bei der "Eintracht" engagiert. Dirigentin ist seit zehn Jahren Irmgard Löb-Spöhr, auch sie wurde gewürdigt. Fasnachtsumzug, Straßenfest, Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft Auer und Weisenbacher Vereine, Nikolausfeier am Kroneplatz und einiges mehr beschäftigten die Vereinsmitglieder im vergangenen Jahr. Einen chronologischen Überblick verlas für den verhinderten Schriftführer Thomas Wunsch das Verwaltungsratsmitglied Iris Lux. Viel Applaus wurde den Chören und weiteren Mitwirkenden für das alpenländische Konzert in der Auer Kirche Maria Königin am 18. Dezember zuteil. Im "Gemischten Chor" gehen zwölf Sängerinnen und 16 Sänger ihrer Passion nach. 15 Frauen und fünf Männer bilden aktuell den "Jungen Chor". Dem Männerchor gehören 20 Sänger an. Für den "Jungen Chor" resümierte Ralf Seifried das zurückliegende Vereinsjahr, "dieses war mit richtig viel Arbeit verbunden". Mitgestaltet wurde von den Chormitgliedern das Auer Straßenfest. Auch war der Gesangverein Ausrichter der diesjährigen Fasnachtsveranstaltungen. Vom "Jungen Chor" wurden 80 Prozent des Programms organisiert, erläuterte Seifried. Er erinnerte auch daran, als Jugendliche mit Spaß am Singen vor 20 Jahren die Formation aus der Taufe hoben. Ein Konzert wird es anlässlich dieses Geburtstags jedoch nicht geben. Dafür forderte das Jahr zuvor den Sängern zu viel ab. Gesungen wird dennoch. Ein nächstes Mal öffentlich beim Benefizkonzert "Kids Amani" - Hilfe für Afrika. Der Erlös fließt in den Bau eines Waisenhauses in Kenia. Die Einnahmen und Ausgaben erläuterte Kassiererin Ellen Schoch. Ordentlich Geld investierte der Verein in das hoch über Au gelegene Sängerheim. Die Einzelheiten dazu erläuterte Meinrad Schoch in seinem Bericht. "Es ist eine enorme Leistung, die hier erbracht wird. Wir von der Gemeinde sind wirklich froh, dass es den Chor gibt", betonte Gottfried Lang, der auch die Grüße von Bürgermeister Toni Huber übermittelte. Gesucht werden dringend Menschen, die Spaß haben am Singen. Darauf machte Dirigentin Irmgard Löb-Spöhr aufmerksam.

