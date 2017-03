Frauenpower an der Spitze des OGV Bermersbach Forbach (rag) - Mit viel Frauenpower geht der Obst- und Gartenbauverein Bermersbach in die nächste Vereinsperiode. Nach 15 Jahren zog sich Franz Roll als erster Vorsitzender zurück. Auch Beate Sandhaas, seit vier Jahren Schriftführerin, stellte ihr Amt zur Verfügung. Ebenso scheidet Gerold Wunsch nach 52 Jahren in der Vorstandschaft, davon 32 Jahre als erster Vorsitzender, aus dem Vorstandsgremium aus. Bei der Jahreshauptversammlung wählten die Mitglieder die bisherige zweite Vorsitzende Stefanie Kalmbacher mit überwältigender Mehrheit an die Spitze der Vereinsverwaltung. Ebenso einstimmig votierten die Anwesenden für Steffi Barth als zweite Vorsitzende und Elvira Fritz als neue Schriftführerin. Als Beisitzer bestätigte die Versammlung Silvia Hecklinger, Jürgen Wunsch und Stefan Wunsch. Neu hinzu kommt Pia Deimling. Neue Kassenprüfer sind Elisabeth und Eckhard Wunsch. In einer bewegenden Abschieds- und Dankesrede blickte der scheidende Vorsitzende auf die wichtigsten Ereignisse seiner Amtszeit zurück. Er verhehlte auch nicht, dass die Suche nach einem Nachfolger nicht einfach gewesen war. Umso erfreuter war er, als sich Stefanie Kalmbacher, Steffi Barth und Elvira Fritz bereiterklärten, die Posten zu übernehmen. Roll bedankte sich bei den neuen Amtsträgern für ihre Bereitschaft, in der Vereinsspitze mitzuarbeiten, sowie bei allen, die ihn und den Verein bei der Arbeit unterstützt hatten. Vor der Wahl hatte die Versammlung über eine geänderte Satzung abzustimmen. Neu ist, dass in Zukunft zu der JHV in zweijährigem Turnus oder, falls erforderlich, bei dringenden Gründen einberufen wird. Bei der Versammlung wird die gesamte Vorstandschaft neu gewählt. Bisher amtierte die Vereinsverwaltung vier Jahre lang. Die Kassenprüfung erfolgt alle zwei Jahre. Die Änderungen nahm die Versammlung ohne Gegenstimmen an. Über die Aktivitäten des OGV informierten die Berichte des Vorsitzenden und der Schriftführerin Beate Sandhaas, der wegen deren Abwesenheit von Elvira Fritz vorgelesen wurde. Das feuchte Frühjahr und der trockene Sommer hatten sich negativ auf die Ernte ausgewirkt. Mit einigem Arbeitsaufwand verbunden war die Verlagerung des Lagers vom Hummelstall in eine Garage des Dreschschuppens. Die "Pumpernickel-Tour", die der OGV zusammen mit dem Verein der Ziegenfreunde ausgerichtet hatte, war trotz des kühlen und später regnerischen Wetters ein voller Erfolg. Zu den Aktivitäten gehörte auch die Pflege der Gierstein-Anlage sowie beim Ortswappen. Die Pflege der Andilly-Anlage wird dem Verein zu viel, ob die Gemeinde diese Aufgabe übernimmt, ist nicht bekannt. Die Kassenprüfer Anita Krieg und Eberhard Barth hatte keine Beanstandung an der Finanzverwaltung von Claudia Wunsch. Ortsvorsteher Hans-Jörg Wiederrecht lobte das Wirken des OGV. Mit einem Bildband bedankte sich der Verein beim scheidenden Vorsitzenden Franz Roll. Für 40-jährige Zugehörigkeit wurden Heinz Stößer, Willi Wunsch und Horst Wunsch ausgezeichnet. Letzterer wurde für seine fast zehnjährige Mitarbeit in der Verwaltung zum Ehrenmitglied ernannt. Die Ehrenmitgliedschaft haben sich Klodwig Wunsch, Burkhard Stößer und Bruno Wunsch durch ihre 50-jährige Treue zum Verein verdient. Seit 60 Jahren sind Rudolf Fritz und Alfons Roll im Verein. Mit Emmi Fritz konnte der Vorsitzende eine besonders langjährige Vereinsangehörige ehren. Seit 75 Jahren hält sie dem OGV die Treue.

