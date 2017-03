Unwetter verdoppelt Einsatzzahl Gernsbach (vgk) - "Aus einsatztechnischer Sicht war das vergangene Jahr eher ein normales Jahr." Darauf hob bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Gernsbach, Abteilung Hilpertsau, deren Kommandant Matthias Müller ab. Gleichwohl war gegenüber 2015 "ein Zuwachs von fast 100 Prozent zu verzeichnen, dies war jedoch dem Unwetterereignis am 12. Juni geschuldet". Insgesamt verbrachten die Floriansjünger 2016 1650 Stunden "für Feuerwehr und Gemeinde" im Ehrenamt, präzisierte Müller bei seinem Berichts. Er betonte, dass der Dienst der Feuerwehrkameraden auch immer bedeute, am Ball zu bleiben, sich weiterzubilden, zu üben und zu informieren, um den zukünftigen Herausforderungen gewachsen zu sein. "Die Anzahl der Atemschutzträger der Abteilung dürfte gerne etwas höher sein, aber dies ist auch unserem hohen Durchschnittsalter von über 40 Jahren in der aktiven Mannschaft geschuldet", ergänzte er. Umso erfreulicher war, dass Gesamtfeuerwehrkommandant Volker Steimer Fabian Nixdorf, der bisher der Jugendfeuerwehr angehörte, für den aktiven Dienst in der Abteilung verpflichten konnte. Die Mannschaftsstärke beträgt damit aktuell 24 aktive Kameraden. "Mit unserer Mannschaft sehe ich die Abteilung auf einem guten Weg", schloss Müller seinen Bericht mit Blick auf die immer schlechter werdende Tagesverfügbarkeit der Feuerwehrkameraden. Ein Fehlalarm unter 16 Einsätzen Insgesamt wurden die Feuerwehrmänner zu 16 Einsätzen, vier Brandeinsätze und elf technische Hilfen, gerufen. Auch eine Fehlalarmierung war dabei. Angesetzt waren 33 Übungstermine, um Wissen und Können zu vertiefen. Über Einsätze und Übungseinheiten informierte Schriftführer Christian Schmeiser. Gerufen wurden Floriansjünger unter anderem zu einem Wohnungsbrand mit gefährdeten Personen. Retten konnten die Einsatzkräfte einen Mann, der bei Rodungsarbeiten unterhalb des Festplatzes von einem Baum eingeklemmt wurde. Auch ein Holzschuppenbrand in Reichental zählte zu den Einsätzen. Von den Kameraden wurden Sicherheitswachdienste geleistet, Atemschutzgeräteträger absolvierten Belastungsübungen. Nicht zu kurz kam auch die Geselligkeit. Über Einnahmen und Ausgaben gab Kassierer Michael Spissinger Auskunft. Geprüft wurde die Kasse von Dennis Holzapfel und Stefan Desens. Sie bescheinigten eine gute Kassenführung. Auch mit der Arbeit von Jugendgruppenleiter Andreas Zapf zeigte sich die Abteilung sehr zufrieden. Sieben Jungs und ein Mädchen gehören der Hilpertsauer Jugendfeuerwehr an. Rund 105 Stunden verbrachten diese das Jahr über zusammen. Absolviert wurden Übungen mit Jugendgruppen anderer Abteilungen sowie mit Mitgliedern des Jugendrotkreuzes. Der Wissenstand der Jugend ist hoch, lautete hierzu das Resümee. Allen Beteiligten "so richtig Spaß" machte der 24-Stunden-Tag, konnte Zapf darlegen. Besucht wurden von den Feuerwehrkameraden auch die Viertklässler der Grundschule Hilpertsau. Drei Kinder traten danach in die Jugendfeuerwehr ein. Die Aktivitäten der elf Alterskameraden stellte Altersobmann Theobald Weiler vor. Mehrheitlich wählte die Versammlung Wolfgang Krieg und Marcel Asal für weitere fünf Jahre in den Abteilungsausschuss. "Ein Bürgermeister ohne Feuerwehr funktioniert einfach nicht", dankte das scheidende Gernsbacher Stadtoberhaupt Dieter Knittel den Feuerwehrkameraden für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen 24 Jahren. Ortsvorsteher Walter Schmeiser wünscht sich, dass die Jugendlichen der Jugendfeuerwehr später die aktive Mannschaft verstärken.

