Aktion "leichter Schulranzen" kommt gut an

Wie jedes Jahr wurden die Gäste durch die Schulleitung und dem Förderverein am Haupteingang empfangen und mit den ersten Informationen versorgt. Anschließend standen laut Mitteilung nicht nur das Hauptgebäude, sondern auch der Erweiterungsbau und der Anbau für Erkundungen bereit. Die Schülermentoren führten die zukünftigen Fünftklässler durch das Schulhaus. Nun konnten diese in der Sporthalle einen Erlebnisparcours oder im Erweiterungsbau eine Klettertour bestreiten oder im Hauptgebäude die Schulsanitäter kennenlernen, indem sie sich Wunden schminken ließen oder etwas über Erste-Hilfe-Techniken erfuhren.

Die Experimente der Physiklehrer waren genauso faszinierend wie das von den Zehntklässlern lateinisch frei gesprochene Theaterstück "Pyramus und Thisbe" im Lateinzimmer. Für kulinarische Höhepunkte sorgte die Schulgarten-AG mit ihrem Saftladen.

Im Musiksaal gab es für die Eltern eine Informationsveranstaltung der Schulleitung. In dieser machte Schulleiter Peter Spranz deutlich, dass am Goethe-Gymnasium die Fünftklässler ganz behutsam, beispielsweise mit Hilfe der sogenannten Klassenlehrerstunde, in die neue Schulform eingeführt werden. Die Aktion "leichter Schulranzen" kam bei den Eltern besonders gut an, denn es ist schon erstaunlich, wie viel Gewicht die jungen Schüler in ihren Ranzen herumtragen müssen. Die Bücher in den Hauptfächern können die Fünft- und Sechstklässler dank des Fördervereins, der für die entsprechenden Klassensätze in der Schule gesorgt hat, daheim lassen.

Den Eltern sollte in dieser Veranstaltung auch die Angst vor einer Anmeldung ihres Kindes an einem Gymnasium genommen werden. Als offene Ganztagsschule bietet das Goethe-Gymnasium eine Betreuung zwischen 13.05 und 15.25 Uhr an. Dazu zählen ein Mittagessen, eine angeleitete Hausaufgabenbetreuung und Arbeitsgemeinschaften. Ob Basketball, Schach oder Gitarre - unter fast 20 Arbeitsgemeinschaften kann jeder Schüler eine finden, die seinen Schulalltag bereichert.

Bei Bedarf können Schüler, Lehrer sowie Eltern seit diesem Schuljahr auf die Sozialpädagogin Ilona Völkening zurückgreifen, die für die Schulsozialarbeit zuständig ist. Sie ist eine wichtige Ergänzung der Schulgemeinschaft, da sie keine Lehrerin ist und somit als Außenstehende anfallende Schwierigkeiten angehen und Lösungen erarbeiten kann.

Die Anmeldetermine sind in diesem Jahr Dienstag, 4., und Mittwoch, 5. April, von 9 bis 17 Uhr. Eine individuelle Beratung kann bei Bedarf nach Terminvereinbarung am 3. April erfolgen.

Über das vielfältige Angebot des Goethe-Gymnasiums kann man sich in Ruhe auf der Homepage informieren.

www.ggg-online.de