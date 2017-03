Städtebaulicher Entwurf in der Warteschleife

Gernsbach - Bis sich auf dem Pfleiderer-Areal städtebaulich etwas entwickelt, fließt noch viel Wasser die Murg entlang. Ob es auch künftig - und dann für Hunderte, wenn nicht gar tausend Jahre - am vergifteten Boden eingangs der Stadt vorbeirauscht, oder es tatsächlich noch zu einer Dekontamination des von Quecksilber und anderen Giften durchsetzten Erdreichs kommt, das ist nach wie vor unklar. Gestern Abend lieferte sich der Gemeinderat einmal mehr einen intensiven Schlagabtausch zur Frage, wie es dort weitergehen soll.

Bürgermeister Dieter Knittel wollte eigentlich den städtebaulichen Entwurf der Krause-Gruppe (Bayreuth) billigen lassen und damit die Voraussetzungen schaffen, die frühzeitige Beteiligung der Bürger und Träger öffentlicher Belange zu starten. Das in enger Zusammenarbeit mit dem Investor entwickelte Konzept enthält auf der südlichen Grundstücksspitze zwei Objekte für betreutes Wohnen mit fußläufigem Anschluss an die Bleichstraße. Zudem ist ein Gebäude mit einer Parkebene im Sockelgeschoss und darüber drei Einheiten für Wohnen, Büros und/oder nicht störende Gewerbenutzung vorgesehen. Daran schließen sich ein Vollsortimenter mit großem Parkplatz und gegenüber ein Discounter an. Bis zur Hoeschbrücke ist über eine separate Brücke die Grundwasserreinigungsanlage erreichbar. Auf dem verbleibenden Grundstück könne ein Objekt zur Sondernutzung entstehen; Bürgermeister Knittel bezeichnete ein Jugendhaus an dieser Stelle als vorstellbar. Entlang des gesamten Grundstücks verläuft ein Fußweg auf dem erhöhten Murgdamm mit Hochwasserschutzeinrichtungen. Zur Regelung des dann steigenden Verkehrsaufkommens sieht das Konzept einen Kreisel etwa in Höhe des Bahnhofs vor. Die Parkplätze der Lebensmittelmärkte sollen außerhalb der Öffnungszeiten das Parkierungskonzept der Stadt aufwerten.

Der Bürgermeister sieht durch die Planung eine gute Wertschöpfung des Geländes. Allerdings mache eine Umsetzung nur Sinn, wenn sie von einer breiten Mehrheit des Gemeinderats und von der Bevölkerung mitgetragen werde. Daran hapert es noch, wie Knittel zugab. Deshalb machte er den Vorschlag, die Beschlussfassung so lange zurückzustellen, bis alle offenen Fragen geklärt sind. Und das sind noch einige. Zum einen liegt das erweiterte Einzelhandelsgutachten noch nicht vor, zum anderen fehlt die vom Öko-Institut geforderte neue behördliche Bewertung samt Sanierungsvereinbarung für das Pfleiderer-Areal.

Die CDU-Fraktion, für die als einzige nichts anderes infrage kommt als ein Bodenaustausch, wiederholte ihre Forderung nach einer Komplettsanierung. Diese müsse man zur Not juristisch einfordern. Dem Antrag der CDU, einen Umweltfachanwalt zu beauftragen, ist der Gemeinderat im Frühjahr 2015 noch nicht nachgekommen. Gestern die Kehrtwende: Einstimmig wurde die Verwaltung beauftragt, ein entsprechendes Gutachten in Auftrag zu geben. Dessen Ergebnis sowie das Einzelhandelsgutachten und die behördliche Neubewertung wolle man nun abwarten, ehe man über das weitere Vorgehen abstimmt. Bis dahin sucht man das Gespräch mit der Bürgerinitiative "Giftfreies Gernsbach" (siehe obenstehenden Artikel) und plane eine Bürgerinformationsveranstaltung. Ralf Pavaletz, bei der Firmengruppe Krause für Standortentwicklung und Expansion zuständig, sagte, man werde als Investor noch einige Zeit "Gewehr bei Fuß stehen". Er sei sich aber sicher, dass eine Komplettsanierung aus Kostengründen nicht zustande komme. Das eigene Konzept nannte er "eine historische Chance für Gernsbach".