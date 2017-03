Zahl der Parkplätze erhitzt die Gemüter

Gernsbach - Das verseuchte Pfleiderer-Areal in Gernsbach hat den Gemeinderat am Montagabend ausgiebig beschäftigt (das BT berichtete gestern). Im Mittelpunkt der vierstündigen Sitzung standen zudem die Bebauungspläne "Vordere Fleischling" in Scheuern und in der Altstadt das "Gleisle Areal" in der Hauptstraße 6. Diesbezüglich ging es vor allem um die Größe des Gebäudes und den Erhalt der Stadtmauer. In Scheuern trieb die künftige Verkehrssituation die Räte um. Für beide Bebauungspläne gab es Gegenstimmen.

Für knapp ein Sechstel des Gemeinderats (fünf Kommunalpolitiker) sind die neuen Pläne auf dem ehemaligen Schwesternheim-Areal inakzeptabel. Vor allem an der Zahl der Stellplätze erhitzten sich die Gemüter. Während die städtische Bauverwaltung um Sachgebietsleiter Albert Betting den in Gernsbach üblichen Stellplatzschlüssel von 1,5 pro Wohnung für ausreichend hält - Pflicht ist nur 1,0 -, werteten einige Anlieger und Räte das anders. Angesichts der vorgesehenen 107 Wohnungen sei das zu wenig, weil auch soziale Dienste oder Anlieferverkehr durchfahren würden - und die nutzten keine Tiefgarage, betonte Uwe Meyer. Deshalb plädierte der Fraktionssprecher der FBVG für zusätzliche "15 obererdige Parkplätze". Bis zu 40 zusätzliche Parkplätze forderte gar Wolfgang Müller (CDU), der einen Stellplatzschlüssel von 1,8 in dem Baugebiet für angemessen erachtet. "Die Friedrichstraße ist dicht - wo sollen die Fahrzeuge hin?", fragte der Ex-Bürgermeister rein rhetorisch.

"Beengte Scheuerner Straße abhängen"

Müller ging noch weiter und forderte, "die Scheuerner Straße von der Friedrichstraße abzuhängen". Die benachbarte Straße könne den Verkehr von dort nicht fassen, insbesondere im Winter ergäben sich wegen der Enge Situationen, in denen eine Seite am Hang "bei Schnee halten muss und ohne Allradantrieb nicht mehr wegkommt". Sylvia Felder stellte für ihre Fraktion dennoch klar, dass die CDU "mehrheitlich für den Bebauungsplan" sei. Grüne und SPD hatten leichte Bedenken, segneten die Planung jedoch ab. Der grüne Landtagsabgeordnete Thomas Hentschel sah die Stellplatz-Situation "nicht so kritisch". Ihm war wichtiger, dass in den Tiefgaragen Steckdosen für künftige Elektroautos installiert werden. Das sicherte Architekt Wolfgang Reisser zu, zumal "die Architektenkammer das heutzutage empfiehlt. Offen ist nur, wie stark die Anschlüsse sein müssen".

Für den Bauträger Wohnbau Reisser machte der Chef auch auf Anfrage von Dr. Irene Schneid-Horn (SPD) klar, dass kein Interesse mehr an einer Übernahme der Villa im "Vordere Fleischling" bestünde, nachdem ein Angebot unterbreitet und abgelehnt worden war. Danach erwarb wohl ein Investor das Anliegen. Reisser sicherte auch zu, bei der Entwicklung des großen Wohngebiets auf die Belange der Senioren zu achten - so sollen neben Spielgeräten für Kinder sogar Fitnessmöglichkeiten für Senioren installiert werden. Weil Verwaltung und Polizei die Einrichtung von Einbahnstraßen-Regelungen für kontraproduktiv halten (das BT berichtete) und die 590 Fahrzeuge pro Tag tolerierbar seien, segnete das Gremium den Bebauungsplan mit mehr als 80 Prozent der Stimmen ab.

Beim "Gleisle Areal" überwog die Freude, dass "nach Jahrzehnten endlich ein baulicher Missstand beseitigt wird" (Meyer). Seine FBVG zeigte sich wie die CDU "zufrieden mit dieser Planung" (Felder), weil die Altstadtmauer integriert wird. Zu den "Bedenkenträgern" zählte sich Hentschel ebenso wie Schneid-Horn. Als "zu wuchtig" wertete der Grüne das geplante Gebäude in der Hauptstraße 6. "Es übertrifft in der Höhe beide Häuser in der Nachbarschaft", monierte die SPD-Fraktionssprecherin angesichts von einem Sockelgeschoss mit Tiefgarage, drei Voll- und einem Dachgeschoss sowie den "zu weit herausragenden Balkonen". "Ohne die Südbalkone büßen die Wohnungen Charme ein. Ein Rückbau wäre schade", warb Projektleiter Armin Bleicher für seine Vorschläge.

Bürgermeister Dieter Knittel assistierte und nannte die Pläne des Bauträgers Emely einen "guten Kompromiss. Wir haben jetzt in zwei Jahren mehr erreicht als in vielen, vielen Jahren zuvor". Der auch für Denkmalschutz im Bauamt zuständige Betting betonte, dass das alte Gebäude 1,7 Meter höher war. Das Gebäude in der Hauptstraße 2 sei im Übrigen breiter und höher - nur liege es am Fuße des Anstiegs und wirke so niedriger. Das Projekt bekam deshalb mehrheitlich den Segen.