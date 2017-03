Fliegender Sand für "gewaltige Maßnahme"

Weisenbach - "Es ist eine gewaltige Maßnahme", machte Bürgermeister Toni Huber die Dimension deutlich - die Sanierung der Weinbergstraße. Die größte Einzelmaßnahme in der Geschichte der Gemeinde Weisenbach hat ein Gesamtvolumen von rund 2,8 Millionen Euro. Gut gelaunt griffen das Gemeindeoberhaupt und seine "Mitstreiter" am Montagabend zu den Spaten und ließen zunächst in der Eisenbahnstraße den Sand fliegen.

Zuvor hatte Huber die Geschichte der Sanierungsmaßnahme, die neben der Weinbergstraße auch Teile der Eisenbahnstraße beinhaltet, kurz zusammengefasst. Bereits 1999 wurden erste Überlegungen angestellt und ein Verkehrsgutachten im Zusammenhang mit dem vorgesehenen Neubaugebiet "Birket" erstellt. 2002 gab es weitere Planungen, auch 2006. Diese scheiterten jedoch wegen der damals mangelnden Finanzierbarkeit des Projekts.

Der Gemeinderat setzte in der Folge klare Prioritäten. Zuerst stand die Sanierung der Wendelinus-Kapelle, zusammen mit Kirchengemeinde und Förderverein. Danach kam die Sporthalle an die Reihe, und jetzt die Weinbergstraße, blickte Huber zurück.

Entscheidend für die jetzige Realisierung war die Erweiterung des Sanierungsgebiets in der Ortsmitte, so konnten Zuschüsse beantragt werden und wurden auch bewilligt. "Die Finanzierung passt", bekräftigte Huber und dankte Kämmerer Werner Krieg für dessen akribische Vorbereitung.

Zwei Jahre lang wurde intensiv geplant. Der erste vorbereitende Abschnitt ist mit dem Bau der Absenkschächte für Ver- und Entsorgungsleitungen sowie einem Leerrohr für Breitbandverkabelung bereits abgeschlossen.

Wichtig war es, die Bürger früh in die Planung mit einzubeziehen, bekräftigte Huber. Es fanden zwei Info-Veranstaltungen statt, auch gab es "Hausbesuche" des Verwaltungschefs, um über das Vorhaben zu informieren. Auf die Bürger kommen "einige Umstände" zu. So werden Grundstücke nicht anfahrbar sein, Mülleimer müssen zu Sammelstellen gebracht werden. Dass die Strategie der Information die richtige war, beweise, dass es bislang kein "Murren" der Bevölkerung gegeben habe. Es werde nicht nur die Straße saniert, sondern mit neuen Gehwegen und Pkw-Stellflächen, beispielsweise beim Kindergarten, auch in die Sicherheit investiert. Als "flankierende Maßnahmen" kündigte Huber die Überwachung des Straßenraums wegen der "Verrohung" der Parkmoral an.

Bauzeit bis Mai 2018

Huber dankte den am Bau beteiligten Unternehmen und Planern sowie für das gute Miteinander im Gemeinderat. Mit dem Wunsch für eine reibungslose und unfallfreie Baustelle ging es dann zum symbolischen Spatenstich, den er, seine beiden Stellvertreter Uwe Rothenberger und Gottfried Lang sowie Alexander Klöcker (Baufirma Reif) und Klemens Mercsanits (Ingenieurbüro Baumeister) mit sichtlicher Freude vornahmen. Bis Ostern wird in der Eisenbahnstraße gearbeitet, danach geht es in die Weinbergstraße, erläuterte Huber an. Bis Mitte Mai 2018 soll alles fertig sein, ein "sehr ambitionierter Zeitplan".