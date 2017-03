Tour-de-Murg-Abschnitt wird saniert

Karlsruhe

Rheinhafen-Brücke wieder befahrbar Karlsruhe (red) - Die Teilsperrung der Rheinhafen-Brücke in Karlsruhe ist aufgehoben, der Verkehr kann wieder in beiden Richtungen fließen. Das teilte die das Tiefbauamt der Stadt am Dienstag mit. Lediglich für Schwertransporte bleibt die Brücke bis auf weiteres gesperrt (Symbolfoto: dpa).

Bühl

Langwierige Sperrung Bühl (red) - Es sind langwierige Arbeiten auf einer der wichtigsten Verkehrsachsen Bühls: Am Montag beginnen umfangreiche Sperrungen der Industriestraße (B 3) zwischen der (LuK-Kreuzung) und dem Industriegleis in Höhe des Schlachthofs. Diese dauern bis Mitte August (Foto: pr).

Gaggenau

Im Fokus der Medien Gaggenau (tom) - Es war kurz nach acht Uhr, als Polizeifahrzeuge Richtung Rathaus eilten. Geschwind sperrten die Beamten den Marktplatz ab: Bombendrohung im Rathaus - diese Info machte schnell die Runde. Sie brachte die Große Kreisstadt noch einmal in die Schlagzeilen (Foto: Senger).