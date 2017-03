Tatortdreh an Antonius-Kapelle? Gernsbach (vgk) - Eine neue Schriftführerin wählten die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Obertsrot/Hilpertsau am Sonntagnachmittag. Einhellig stimmte die Versammlung für Claudia Schnaible. Sie hatte das Amt vor einigen Monaten kommissarisch von Gunter Wildemann übernommen, der seinen sofortigen Rücktritt erklärt hatte. Ihre Wahl erfolgte zunächst für ein Jahr. 2018 steht dann der Gesamtvorstand zur Wiederwahl an. "Sie ist mit Sicherheit ein Glücksgriff für den Verein", freute sich Vorsitzender Walter Schmeiser. (vgk) - Eine neue Schriftführerin wählten die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Obertsrot/Hilpertsau am Sonntagnachmittag. Einhellig stimmte die Versammlung für Claudia Schnaible. Sie hatte das Amt vor einigen Monaten kommissarisch von Gunter Wildemann übernommen, der seinen sofortigen Rücktritt erklärt hatte. Ihre Wahl erfolgte zunächst für ein Jahr. 2018 steht dann der Gesamtvorstand zur Wiederwahl an. "Sie ist mit Sicherheit ein Glücksgriff für den Verein", freute sich Vorsitzender Walter Schmeiser. Die Vereinsmitglieder konnten auf ein zufriedenstellendes Jahr zurückblicken. Schmeiser rief den Anwesenden unter anderem das Backofenfest in Erinnerung. "Endlich hatten wir wieder Glück mit dem Wetter. Zudem wird das Fest immer beliebter." Gleichwohl verlange dieser Erfolg allen Beteiligten immer mehr ab, auch darauf hob der Vorsitzende ab. "Schon zur Mittagzeit war fast kein Platz mehr zu bekommen." 14 interessierte Mitglieder konnten zum letztjährigen Schnittkurs mit Udo Janetzki vom Obst- und Gartenbauverein Reichental begrüßt werden. Einen perfekten Schnitt bekam in diesem Rahmen der Apfelbaum der Kinderkrippe "Pusteblume" in Obertsrot verpasst. Gespendet wurde der Baum 2004 vom heimischen Obst- und Gartenbauverein. Die Unterweisung im richtigen Beerenschnitt erfolgte im Nachbargarten. Auch die Beerensträucher der Kita wurden bei anderer Gelegenheit in Form gebracht. Um die Jugendarbeit kümmern sich Walter Schmitt und Willi Stößer. Sie besuchen zweimal im Jahr die Kinder der Naturparkschule Hilpertsau, um ihnen den Umgang mit der Laubsäge nahezubringen. Mitgliedsbeitrag auf zehn Euro angehoben Kräfte banden die Maßnahmen ausgehend vom Landesprogramm zur Förderung der Pflege von Streuobstbäumen. Ausgelegt ist das Programm, um die Lebensdauer der wertvollen Bestände zu verlängern, auf fünf Jahre. Jeder, der Streuobstwiesenbäume pflegt und schneidet, wird vom Land mit einer Prämie belohnt. Anträge für insgesamt 359 Obstbäume wurden von 24 Besitzern aus Hilpertsau, Obertsrot, Reichental und Staufenberg eingereicht. Beschlüsse, Aktivitäten und Überlegungen des Vorstandsgremiums stellte Schriftführerin Claudia Schnaible vor. Stattfinden wird in jedem Fall wieder das Backofenfest. Mit an Bord ist dabei erneut der Musikverein Hilpertsau. Ebenso wird der OGV-Platz im Juni Schauplatz eines Gottesdiensts sein. Angefragt wurde vom SWR, ob die Antonius-Kapelle für Dreharbeiten einer Tatortproduktion genutzt werden kann. Auch soll der Gartenschau in Bad Herrenalb ein Besuch abgestattet werden. Ideen wurden zu einem Blumentauschtag gesammelt. Die Kassenlage erläuterte Kassierer Udo Metz. Er legte dar, dass die Baumschnittprämien des Landes als Einnahmen und Ausgaben regulär verbucht sind. Die Kassenprüfung übernahmen Anton Krieg und Gebhard Strobel. An die Stelle von Prüfer Krieg tritt im nächsten Jahr Peter Seyfried. In Kraft treten kann auch der neue Mitgliederbeitrag von jährlich zehn Euro (ab 2018). Schmeiser rechtfertigte die Anhebung mit den gestiegenen Abgaben an den Kreis- und Landesverband (LOGL) sowie damit, dass sich "der Verein zusehends zu einem Dienstleister wandelt". "Die Provence - Landschaft im Südosten von Frankreich" betitelte Hans Pfistner einen seiner Bildervorträge, mit dem die Versammlung beschlossen wurde.

