Tour-de-Murg-Abschnitt wird saniert

Der Tunnelweg (im Volksmund auch Elefantenweg genannt) ist Teil der "Tour de Murg"-Radstrecke und befindet sich - im Bereich zwischen "Tunnel" und Ottenau - baulich in einem schlechten Zustand, so dass er saniert werden muss. Ebenfalls ist die zugehörige Stützwand samt Geländer zu erneuern. Aus diesem Grund ist der Tunnelweg seit einigen Tagen vollständig gesperrt.

Die Arbeiten begannen mit dem Abbau des Geländers. Im Anschluss wird auf die Stützmauer auf einer Länge von rund 140 Metern ein Gesims aus Stahlbeton aufgebracht, informiert die Stadtverwaltung. Diese Arbeiten werden etwa drei bis vier Wochen in Anspruch nehmen. Wenn das sanierte Geländer wieder montiert ist, beginnen die Straßenbauarbeiten, die ebenfalls etwa drei Wochen dauern werden.

Verlaufen die Arbeiten wie geplant, kann der Tunnelweg zum 1. Mai wieder freigegeben werden. Bis Ende Mai laufen noch Arbeiten auf dem Platz vor der ehemaligen Pilzzuchtanlage. Für diese Arbeiten ist keine Vollsperrung notwendig. Es kann jedoch zeitweise zu Behinderungen kommen. Die Sanierung der Stützwand von der Murgseite her wird aufgrund des Artenschutzes zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt. Während der Sperrung des Tunnelwegs ist eine Umleitungsstrecke für die Tour-de-Murg-Strecke eingerichtet.

Der Verlauf der Umleitungsstrecke ist wie folgt: Der Radfahrer aus Richtung Hörden kommend wird ab dem Kreisel Ebersteinstraße auf die Ebersteinstraße geleitet, weiter über die Kreuzung Hauptstraße in die Sulzbacherstraße; nach der Bahnschranke links in die Hans-Thoma-Straße, Goethestraße und weiter in die Schillerstraße; über die neue Schillerbrücke geht es wieder auf die übliche Tour-de-Murg-Strecke. Für die aus Richtung Bad Rotenfels kommenden Radfahrer gilt dieselbe Umleitung in die entgegengesetzte Richtung.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme sind laut Stadt noch nicht genau zu beziffern, betragen aber voraussichtlich rund 500000 Euro. Der Zuschuss vom Landkreis beläuft sich auf maximal 20 Prozent der Gesamtkosten. Der Tunnelweg gehört der Stadt Gaggenau, ist aber Teil des "RadNETZ Baden-Württemberg". Aus diesem Grund wurde die Maßnahme in das Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg für die Anlage von kommunaler Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) aufgenommen. Über dieses Programm können einzelne Gewerke der Maßnahme mit bis zu 50 Prozent der Kosten bezuschusst werden.

Beim Artenschutz im Murgvorland geht es vorwiegend um den Schutz der Zauneidechsen. Die Eidechsen müssen für die Mauerwerksanierung umgesiedelt werden, damit sie nicht zu Schaden kommen. Das ist nur in der warmen Jahreszeit möglich. Die Mauerwerksanierung ist für den Sommer dieses Jahres geplant.

Die Baufirma hat die Baustelle vollständig abgesperrt, da aufgrund des fehlenden Geländers eine Gefahr für Dritte besteht. Am vergangenen Wochenende wurde der Bauzaun einschließlich der Befestigungen von Unbekannten mutwillig zerstört. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. In der Nacht von 14. auf 15. März wurde der Baustellencontainer aufgebrochen und Teile der Einrichtung gestohlen. Dabei entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro. Hinweise an die Polizei, (07225) 98870.