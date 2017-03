"Wegkommen vom Klassendenken"

Gernsbach - Für Christian Bruder ist klar: "Es fehlt oft nur am Willen. Wir können uns gegenseitig helfen und wegkommen vom Klassendenken!" Der stellvertretende Schulleiter der Handelslehranstalt (HLA) meint das auch durchaus klassenkämpferisch - bezogen auf die Chance für Kinder aus sozialschwächeren Familien. Das "Klassendenken" bezieht sich jedoch in diesem Fall auf Schulklassen. Dank des bundesweit einzigartigen "Gernsbacher Modells" sieht sich die HLA besser aufgestellt.

Noch mehr gilt das für die lediglich 100 Meter daneben liegende Realschule. Rektor Joachim Schneider forciert die "enge Verzahnung" mit der HLA. So können die Schüler in Orientierungsstufen der Klassen fünf und sechs einsteigen, in der Ganztagsschule den Hauptschulabschluss anstreben oder in höhere Schultypen wechseln. Dank der Kooperation ist nach der Mittleren Reife sogar die kleine Rochade hin zum Abitur möglich.

Das müssen Spätentwickler nicht in acht oder neun Jahren (G8 und G9) durchpeitschen. Die HLA bietet es gar als "G10" an. "Die meisten sind um die 20 Jahre, manche gar 21 Jahre alt", berichtet die Kooperationsbeauftragte des "Gernsbacher Modells", Alexandra Maier. Sie sieht einen Vorteil darin, dass die Schüler in dem Alter "die Reife dafür haben", während sich beim G8 viele noch mit einem Studium schwertun und vorsichtshalber ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) einstreuen. Momentan streben 26 Schüler der HLA das Abi über das "G10" an - getreu dem Kooperations-Motto: "Wer zu uns kommt, kommt überall hin."

Das klingt zunächst im Gehörgang bloß "plakativ". Doch die Eltern aus Gernsbach, Loffenau, Weisenbach und Forbach sind heilfroh über diese Offerte des "Bildungscampus an einer Stelle", wie es Schneider nennt. "Es ist eine Beruhigung für die Eltern, weil die Kinder nach der Grundschule alle Möglichkeiten haben und sich nicht entscheiden müssen für eine Schulart", hat der Rektor vergangene Woche einmal mehr beim Tag der offenen Tür erfahren. Angesichts der überzogenen Erwartungen an die "mehr als 50 Prozent ans Gymnasium wechselnden Kinder" muss sich Schneider permanent mit schulischen "Irrläufern" auseinandersetzen. Die Überforderung tue weder den "Schülern noch den Eltern gut", weiß der Pädagoge, betont jedoch im nächsten Atemzug, dass es ebenso viele sehr gute Schüler gäbe, die bei den Kollegen des Albert-Schweitzer-Gymnasiums (ASG) richtig aufgehoben seien.

Das Abi können aber selbst die gescheiterten ASG-"Irrläufer" doch noch über das "Gernsbacher Modell" schaffen. An der HLA haben sie dabei den zusätzlichen Vorteil, dass in der Oberstufe jedes Jahr ein Abschluss garantiert ist. Und dank der Zusammenarbeit mit der Steinbeis Business Academy in Gaggenau kann es im Murgtal sogar bis zum Bachelor gehen. Zudem könnten schon ältere Schüler bereits an der HLA Bafög (400 bis 700 Euro im Monat) bekommen, das nicht zurückbezahlt werden muss, betont Bruder.

Die Kooperation der Schulen wird bereits ab der fünften Klassen forciert. So können die jüngsten Sprösslinge der Realschule beispielsweise einen EDV-Kurs an der HLA belegen. "Die PCs stehen nachmittags herum. Da wäre es dumm, diese nicht zu nutzen", sieht Bruder das "Gernsbacher Modell" als einen gemeinsamen großen Lehrkörper.