Provisorische Anbindung Gaggenau (red/uj) - Die Arbeiten für die Erschließung des Neubaugebietes "Nördlich der Pestalozzistraße" in Bad Rotenfels laufen. Dazu bleibt die Pestalozzistraße voraussichtlich für etwa vier bis sechs Wochen voll gesperrt. Das ist laut Stadtverwaltung erforderlich, weil in diesem Zeitraum die Regen- und Schmutzwasserleitungen von der Markgraf-Wilhelm-Straße in das Neubaugebiet verlegt werden, was eine Querung der Pestalozzistraße erfordert. Die Zufahrt zum Kindergarten "St. Laurentius" erfolgt in dieser Zeit über eine provisorische Anbindung über den dortigen Wendehammer in der Lortzingstraße. Der Zugang für die Fußgänger sei über die dortigen Gehwege gewährleistet. Mittels Absperrgitter würden die Fußgänger, die von der Markgraf-Wilhelm-Straße kommen, "sicher an der Baustelle vorbeigeleitet". Der stillgelegte Kinderspielplatz in der Pestalozzistraße wird auf eine andere Fläche des Neubaugebiets verlegt und behält in etwa seine Größe bei, betont die Stadt. Die Zufahrt zum dortigen Kindergarten und Vereinsheim sei über die Lortzingstsraße gewährleistet. Im hinteren Teil der Straße einschließlich des Wendehammers gelte absolutes Halteverbot, um einen sicheren Weg zu Kindergarten und Schule zu ermöglichen. Ebenfalls würden auf Höhe des künftigen Spielplatzes neben dem Vereinsheim provisorische Schotterparkplätze angelegt. Die Arbeiten dazu beginnen noch in dieser Woche, so dass Anfang nächster Woche im dortigen Bereich acht bis zehn Parkplätze zur Verfügung stehen werden, schreibt die Stadt. Sie dienen als Ausgleich für die wegfallende Haltemöglichkeit im Bereich des Wendehammers Lortzingstraße. Obwohl die Anlieferung von Baumaterialien grundsätzlich über die Mühlstraße erfolge, könnten die drei Lkw, die den Schotter für die provisorischen Parkplätze bringen, nur über die Lortzingstraße anfahren. "Ausnahmsweise", bekräftigt die Stadt und bittet um Verständnis. Die Baustelle werde durch einen externen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) begleitet. Dieser Fachmann habe der ausführenden Tiefbaufirma bescheinigt, dass die Sicherheit bezüglich des Fuß- und Radverkehrs gegeben sei. Die gesamten Erschließungsarbeiten (dann noch mit Verlegung der Ver- und Entsorgungsleitungen für Strom, Gas, Wasser und Abwasser sowie mit dem erforderlichen Straßenbau) im Neubaugebiet "Nördlich der Pestalozzistraße" würden voraussichtlich Anfang Juni enden.

