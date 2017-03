"Es gibt auch sonntags noch schöne Dinge"

Gaggenau - Die beiden Realschüler der Klasse 9e stehen kurz vor acht Uhr mit gelben Warnwesten bekleidet auf dem Annemasseplatz. Gut 200 Meter ist die Autoschlange bereits lang. Es hat also den Anschein, als würde dies kein gemütlicher Vormittag außerhalb des Klassenzimmers werden - im Gegenteil: Die Schüler von Klassenlehrer Dirk Böhmer werden ohne Pause gefordert. Immerhin gilt es, den knapp 50 Frauen des Vereins "Im Murgtal - für's Murgtal" tatkräftig unter die Arme zu greifen.

Seit Jahren geht es "heiß" her, wenn der Verein zum Murgtalbasar in die Jahnhalle lädt. Was im ersten Jahr bereits ein voller Erfolg war, ist mittlerweile eine Herkulesaufgabe geworden. Daher hat sich Böhmer ohne Umschweife bereiterklärt, mit seiner Klasse einen "Ehrenamtstag" einzulegen. 24 seiner Schüler schleppen somit Bücher, sortieren CDs, leeren Kisten und beschwören die gegen 11 Uhr nur unwesentlich kleiner gewordene Automobil-Schlange.

Direkt vor der Halle steht auch Heinz Adolph, der sich seit der ersten Stunde ehrenamtlich in der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Bad Rotenfels engagiert. Er hat einige seiner Schützlinge dabei, die ebenfalls den Frauen um das Organisationsteam mit Kristine Kohlbecker, Pia Maisch, Heide Rahner, Brigitte Schäuble, Petra Wurz und Karolin Zebisch zur Seite stehen.

"Es gibt noch viel zu tun", sagt Brigitte Schäuble mit Blick auf die nach wie vor pausenlos vor der Halle vorfahrenden Autos. Angenommen wird alles, was sauber und brauchbar ist. Und das ist offensichtlich ziemlich viel. So viel, dass in diesem Jahr erstmals auch die Bühne als Verkaufsfläche hinzugenommen wird. Dort wurde außerdem ein zweiter Annahmebereich geschaffen. Speziell Bücher und Tonträger werden hier sortiert und aufgebaut.

Wenn am Samstag die Jahnhalle um 9 Uhr ihre Türen öffnet, wird der Ansturm riesengroß sein. "Die ersten zwei Stunden sind unbeschreiblich", sagt Schäuble und empfiehlt: "Es gibt auch sonntags noch sehr schöne Dinge zu erwerben." Denn es passt gar nicht alles, was gestern an der Jahnhalle abgegeben wurde, auf einmal auf die Tische oder Ständer. Immer wieder wird aufgefüllt und Neues kommt zum Vorschein. Die Auswahl erstreckt sich von Büchern und CDs über Bilder, Schmuck und Elektrowaren bis hin zu Kleidung, Lampen, Möbeln und Haushaltswaren. Mit dem Erlös aus dem sechsten Murgtalbasar am Samstag und Sonntag unterstützt der Verein "Im Murgtal - für's Murgtal" wieder soziale Zwecke in der Region.

Insgesamt waren gestern 77 Helfer im Einsatz. Diese Zahl hat Brigitte Schäuble nochmals explizit bei Kristine Kohlbecker erfragt. "Wir rechnen nämlich in Pizzaeinheiten", verrät sie mit Hinblick auf das zu bestellende Mittagessen für alle.

Geöffnet hat der begehrte Basar am Samstag von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr. Am Sonntag besteht durchgehend die Möglichkeit, auf Schnäppchenjagd zu gehen - und zwar zwischen 11 und 16 Uhr, ehe dann am Montag alles wieder abgebaut wird und eventuell übriggebliebene Sachen ebenfalls für gute Zwecke in die richtigen Hände gegeben wurden.

Danach heißt es für alle Helfer erst einmal durchschnaufen und erholen. Doch der siebte Murgtalbasar kommt bestimmt - in einem Jahr - und das ist auch gut so.