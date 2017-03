Ortsvorsteher fürchtet eingeschränkte Lebensqualität

Forbach - Einschränkungen der Lebensqualität wegen Lärms befürchtet der Bermersbacher Ortsvorsteher Hans-Jörg Wiederrecht durch den Bau von Windkraftanlagen am Maienplatz. Dies wurde bei der jüngsten Ortschaftsratssitzung im Forbacher Bergdorf deutlich. Er bezog sich dabei auf einen Bericht im Badischen Tagblatt über zu erwartende negative Auswirkungen eines Windparks am Wettersberg und Hummelsberg an der Schwarzwaldhochstraße.

Wenn, wie berichtet, für die Bewohner im Umfeld von 3000 Metern Dauerstress-Symptome wie Angst und Schlaflosigkeit auftreten, dann ist es in dem 1800 Meter Luftlinie vom Maienplatz entfernten Bermersbach mit "dem schönen Wohnen vorbei", befürchtet der Ortsvorsteher. Er schlägt vor, den Bereich in Augenschein zu nehmen, um sich ein Bild über die optischen und akustischen Auswirkungen zu machen und notfalls aktiv zu werden. "Wir sind alle für atomkraftfreie Energie, doch man sollte bei der Planung von alternativer Energiegewinnung nicht den Menschen vergessen", betonte Wiederrecht.

Bei der Bürgerfragestunde wurde die Einwohnerschaft von Werner Fitz vertreten. Zunächst erkundigte sich dieser über die Versetzung des Ortsschilds um 100 Meter in Richtung Rote Lache. Die Verlegung sei bei der Sanierung der L79 geplant, aber bis heute nicht erledigt. Ortsvorsteher Hans-Jörg Wiederrecht sagte, dass der Antrag gestellt sei und zügig bearbeitet werde. Wieweit die Sache um die neuen Ortsbegrüßungstafeln sei, wollte Fritz wissen. Wiederrecht verwies auf den Gemeinderat Forbach, der wegen zusätzlicher Kosten das Projekt auf Eis gelegt habe. Keine Informationen hatte der Ortsvorsteher über eine eventuelle Nutzungsänderung des ehemaligen Gasthaus "Sternen".

Nach der Bürgerfragestunde gab Wiederrecht die Beschlüsse der nicht-öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrats vom 2. Februar bekannt. Bermersbach wird sich nicht am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" beteiligen. Es sind zwei Aktionstage geplant. Am 13. Mai ein Tag um Bermersbach. Dabei soll es vor allem um die Wanderwege und Ruhebänke und die zwei neuen Spielgeräte am Gierstein gehen. Die Gestaltung des Friedhofs und die Bepflanzung des Höfelskopfs sind die Themen am 14. Oktober. Das Baumzelt-Projekt stehe kurz vor dem Abschluss, die Genehmigung der Baurechtsbehörde ist da, es fehlt noch der Gestattungsvertrag vom Forstamt, informierte Wiederrecht.

Die geplante Verkehrsinsel an der Einmündung Bermersbacher Straße in die Luisenstraße soll nach dreijähriger Verzögerung endlich realisiert werde. Ein fester Termin stehe allerdings noch nicht fest. Das Parkverbotsschild im Bereich der Bermersbacher Straße 1 sei installiert.

Am Schluss der Sitzung ging es um die Dauerparker auf öffentlichen Plätzen wie dem Schulhof und den neu angelegten Parkplätzen an der Bermersbacher Straße. Die Problematik sei Hans-Jörg Wiederrecht bewusst, viele Hauseigentümer geben Geld aus, um einen Parkplatz auf dem eigenen Grundstück zu errichten, während andere ihr Auto oder ihren Anhänger auf öffentlichen Plätzen abstellen.

Verschiedene Maßnahmen, wie die Einrichtung von Kurzzeitparkplätzen, die kontrolliert werden müssen, wurden diskutiert. Für Bernd Frey (CDU) ist das keine Option, denn er fürchtet, unter solchen Auflagen könnte die Attraktivität des Orts leiden. Eigentlich sollte es eine für alle Ortsteile gültige Regelung geben, und damit sei dies seine Sache des Gemeinderats.