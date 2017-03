Bauarbeiten im Kuppelsteinbad und Finanzierung sind im Plan

(hap) - Ein Traum, wie es auf der Homepage der Stadt Gaggenau beschrieben wird, ist das Kuppelsteinbad in Ottenau im Moment nicht, sondern eine große Baustelle. Aber es ist auch kein Albtraum für die Mitglieder des betreibenden Schwimmbadvereins Kuppelsteinbad, wie bei der Jahreshauptversammlung am Mittwoch zu hören war. Sowohl die Bauarbeiten als auch die Finanzierung seien im Plan und die Verantwortlichen davon überzeugt, dass die Inbetriebnahme des neuen Beckens wie geplant zum Eröffnungsfest am 13. Mai stattfinden kann.

Allerdings war auch klar erkennbar, dass der Umbau eine sehr große Herausforderung darstellt und nur durch den "einzigartigen Einsatz" aller beteiligten Mitglieder zu bewältigen ist. So erwähnte Vorsitzender Georg Schnaible neben unzähligen Sitzungen und Gesprächen seine bisher täglich erfolgten Baustellenbegehungen. Kassierer Ralf Wolf meinte mit Blick auf seine beiden prall gefüllten Belegordner, dass er inzwischen das Gefühl habe, er sei nicht mehr ehrenamtlich in einem Verein tätig, sondern in einer Firma.

Obwohl die Baumaßnahme im Moment das alles beherrschende Thema im Verein ist, ließ der Vorsitzende noch einmal das abgelaufene Jahr Revue passieren. 31366 Badegäste wurden gezählt. Das entspricht laut Schnaible einem "schlechten Durchschnittsjahr, mit Blick auf die schon gezählten über 35000 Besucher". Beigetragen hat dazu vermutlich auch die (wegen den Bauarbeiten erforderliche) frühzeitige Schließung.

Der Verein hat 2362 Mitglieder, die mit 46 Prozent durch Ottenauer Bürger (1096) vertreten sind. Es folgen Jahreskarteninhaber aus Hörden (450), Selbach (334), Gaggenau (263) und Sonstige (219).

Für den mit 1,5 Millionen Euro kalkulierten Beckenumbau wurden bisher 634893 Euro investiert, von den mit 404000 Euro geplanten Eigenleistungen inzwischen rund 40 Prozent erbracht. Beim Jahresergebnis konnte Wolf von einem Überschuss berichten.

Anhand einer ausführlichen Fotodokumentation präsentierte Schnaible zum Schluss sehr detailliert den Verlauf der bisherigen Arbeiten vom ersten Baggerbiss bis zum aktuellen Tag. Dabei tauchten einige "Überraschungen" auf - wie zum Beispiel die als Sondermüll zu entsorgende Bitumenschicht unter dem alten Betonboden und ein sehr umfangreiches neu verlegtes Rohrlabyrinth. Der Vorsitzende der Ottenauer Vereinsgemeinschaft, Klaus Dieter Kneisch, lobte ausführlich die tolle Arbeit des Vereins. Stadträtin Dorothea Maisch (CDU) zeigte sich "beeindruckt von der gigantischen Leistung".