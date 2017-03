Höhenhotel steht zum Verkauf Forbach (stj) - Das Höhenhotel "Rote Lache" auf der Passhöhe zwischen Forbach und Baden-Baden steht zum Verkauf. Entsprechende BT-Informationen bestätigte Thomas Hudeczek. Er ist bei der Gemeindeverwaltung in Forbach für den Bereich Tourismus zuständig. Gerade für dieses Segment haben die Rote Lache und das gleichnamige Traditionsgasthaus eine große Bedeutung, nicht zuletzt weil sie an der Schnittstelle zahlreicher Wanderwege zwischen Baden-Baden und dem Murgtal liegen. "Wir hoffen natürlich, dass ein Käufer gefunden wird, der den Betrieb an dieser exponierten Lage weiterführt", betonte Hudeczek. Ein Makler sei von der Eigentümerin, einer Russin, die das Objekt im Jahr 2010 erworben hat, mit dem Verkauf beauftragt worden. (stj) - Das Höhenhotel "Rote Lache" auf der Passhöhe zwischen Forbach und Baden-Baden steht zum Verkauf. Entsprechende BT-Informationen bestätigte Thomas Hudeczek. Er ist bei der Gemeindeverwaltung in Forbach für den Bereich Tourismus zuständig. Gerade für dieses Segment haben die Rote Lache und das gleichnamige Traditionsgasthaus eine große Bedeutung, nicht zuletzt weil sie an der Schnittstelle zahlreicher Wanderwege zwischen Baden-Baden und dem Murgtal liegen. "Wir hoffen natürlich, dass ein Käufer gefunden wird, der den Betrieb an dieser exponierten Lage weiterführt", betonte Hudeczek. Ein Makler sei von der Eigentümerin, einer Russin, die das Objekt im Jahr 2010 erworben hat, mit dem Verkauf beauftragt worden. Das weit über die Grenzen der Region hinaus bekannte Höhenhotel hatte im vergangenen Jahr bereits den Beherbergungsbetrieb eingestellt. Weil die Zimmer renoviert werden sollten, wie es vonseiten der Eigentümerin hieß. Doch die Wiedereröffnung ließ auf sich warten, bis vor kurzem auch der Gaststättenbetrieb eingestellt wurde. Vor dem ersten Verkauf im Jahr 2010 war die "Rote Lache" drei Generationen in Familienbesitz, den Emil Gartner 1909 begründete. Im Jubiläumsjahr 2009, als die Gaststätte 100-Jähriges feierte, gab es auf der Passhöhe noch große Hotelpläne. An der Stelle, wo sich die Garagen und die Fremdenzimmer der "Roten Lache" befinden, sollte ein Neubau mit 70 bis 80 Zimmern entstehen. Der Forbacher Gemeinderat hatte für ein solches Vorhaben nach einem positiven Behördengespräch mit Vertretern des Regierungspräsidiums Karlsruhe, des Regionalverbands Mittlerer Oberrhein und der Baurechtsabteilung des Landratsamts Rastatt sowie Forst und Naturschutz einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan verabschiedet. Das Projekt kam jedoch nie zur Umsetzung.

