Geldsegen für das Latschigbad

So wird die Sanierung des Latschigbads laut Mitteilung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz bei einem Investitionsvolumen von etwas mehr als 600000 Euro mit €108360 Euro gefördert. "Ich freue mich über das Ergebnis. Es stärkt die Attraktivität der Gemeinde Weisenbach, wenn jetzt die Sanierung durch die Förderzusage erleichtert wird. Das ist auch ein tolles Signal für die Ehrenamtlichen im Förderverein, der in den fünf Jahren seines Bestehens bereits auf über 1000 Mitglieder angewachsen ist", erklärt die CDU-Landtagsabgeordnete Sylvia Felder. Neben dem Latschigbad kommt ein Privatprojekt in der Jakob-Bleyer-Straße in Au in den Genuss von Fördergeldern.

In den Gernsbacher Stadtteilen Obertsrot, Reichental und Hilpertsau werden insgesamt fünf private Vorhaben vom ELR mit einer Gesamtsumme von 114740 Euro unterstützt: Im Brunnäcker in Hilpertsau, Am Katzenbuckel in Reichental (ehemaliges Pfarrhaus) sowie in Obertsrot zwei Anwesen in der Dorfstraße und eins in der Ackerbrunnenstraße. Bei diesen Projekten, die ein Gesamtinvestitionsvolumen von 715285 Euro aufweisen, €handelt es sich im Wesentlichen um die Modernisierung von Wohnungen und Fachwerkhäusern sowie um den Ausbau von Dachböden zur Eigennutzung.

"Elf Projekte im Landkreis Rastatt haben sich im Wettbewerb um die besten Projekte 2017 durchgesetzt, das ist eine Auszeichnung", bilanziert der Grünen-Abgeordnete Thomas Hentschel. Das Programm für den Ländlichen Raum sei beliebt: Wie in den vergangenen Jahren gab es deutlich mehr Anträge als Mittel zur Verfügung standen.

"Die ELR-Projekte haben zum Ziel, die Strukturen ländlich geprägter Orte nachhaltig zu verbessern. In diesem Jahr legt die Landesregierung einen besonderen Schwerpunkt auf die Innenentwicklung der Kommunen. So werden nahezu 50 Prozent der Mittel 2017 dafür verausgabt. Durch Innenentwicklung will die Landesregierung den Flächenverbrauch eindämmen und Ortsmitten attraktiv halten", erklärt Hentschel: "Gerade mit Blick auf die demografische Entwicklung und den fortschreitenden Flächenverbrauch konzentriert sich die Förderung auf die Innenentwicklung der Gemeinde."