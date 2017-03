"Weisenbach ist hierbei vorbildlich"

(bor) - Einstimmig, ohne große Umschweife und vor allen Dingen wohlwollend stimmte der Weisenbacher Gemeinderat dem Ausbau der Kinderbetreuung im Ort zu. Sowohl Bürgermeister Toni Huber als auch die beiden Fraktionsvorsitzenden Gottfried Lang (CDU) und Uwe Rothenberger (Freie Wähler) betonten, wie wichtig ihnen und ihren Fraktionen die Kinderbetreuung sei. "Weisenbach ist hierbei im hintern Murgtal vorbildlich", sagte Rothenberger. "Wir schultern das gerne, da uns ,unsere' Kinder am Herzen liegen", erklärte Lang.

Bürgermeister Huber lobte in diesem Zusammenhang die engagierte und flexible Arbeit der mittlerweile 18 Mitarbeiterinnen in der Kinderbetreuung, allen voran Leiterin Eveline Warth, die in der Ratssitzung anwesend war.

Im Weisenbacher Kindergarten sind derzeit 20 Krippenplätze für Kinder unter drei Jahren genehmigt, davon fünf in der Ganztagsbetreuung. Im Kindergarten stehen laut Sitzungsunterlagen insgesamt 70 Plätze für über Dreijährige zur Verfügung, kurzfristig sei die Aufnahme von zwei weiteren Kindern möglich. Allerdings leide derzeit die Planungssicherheit, durch mehrere kurzfristige An- und Abmeldungen gab es Änderungen im Betreuungsbedarf. Gerade bei der Ganztagsbetreuung sei dieser laut Unterlagen in den vergangenen Jahren stark ansteigend, in jüngster Vergangenheit gab es bereits eine Warteliste. Um nachmittags künftig zehn anstatt fünf Kinder betreuen zu können, sei eine Erhöhung des Personalbedarfs (0,2 Stellen) nötig. Wenn dieser intern abgedeckt werden kann, wäre die Umsetzung ab 1. April möglich, lautete der Vorschlag der Verwaltung.

19 Kinder werden derzeit in der Krippe betreut, für ein weiters ist noch Platz. Bei weiterem Bedarf müsste eine zusätzliche Kleingruppe eingerichtet werden. Auch bei den über Dreijährigen habe der Bedarf an Ganztagsbetreuung enorm zugenommen. Nach den derzeit vorliegenden Zahlen sei damit zu rechnen, dass zum Ende des Kindergartenjahrs 2017/2018 Betreuungsbedarf für 75 bis 78 Kinder über drei Jahren bestehe. Die Einrichtung einer weiteren (vierten) Gruppe wäre erforderlich, dies könnte kurzfristig im Turnraum des Kindergartens erfolgen. Gottfried Lang bat allerdings darum, das nur im äußersten Notfall umzusetzen. "Die Halle ist für die Bewegung der Kinder sehr wichtig", so der CDU-Fraktionsvorsitzende. Die erweiterten Angebote würden Mehrausgaben von rund 35000 Euro jährlich ergeben, die durch Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer gedeckt seien, was auch Rechnungsamtsleiter Werner Krieg bestätigte.