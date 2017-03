Ein Tandem gegen die Dunkelheit Von Barbara Gutmann Gernsbach - Vor kurzem hatte Eckhard Seltmann der Lesearena im Kellergewölbe des Alten Rathauses mit seinem ausdrucksvollen Prosatext einen besonderen Stempel aufgedrückt: Das von seiner Frau Elke gelesene Werk schrieb er als Blinder. Das Schreiben ist nicht das einzige Talent des mit 38 Jahren Erblindeten, der mit seiner Frau ein perfektes Gespann bildet. Und das im doppelten Sinne, denn das Paar ist in den Sommermonaten oft mit einem besonderen Gespann zu sehen: ein Tandem aus zwei aneinandergekoppelten Liegerädern. Angeführt durch seine "Frontfrau", die ihrem "Mitfahrer" den Weg ebnet: "Mein Part ist das Geben durch Sehen", bekennt seine Frau, die es immer wieder aufs Neue geschafft hat, ihrem Mann spannende Lebensperspektiven zu eröffnen. Der Besuch im Gernsbacher Domizil bestätigt diesen Eindruck. Wie schon beim Interview vor elf Jahren besticht die Klarheit und Ordnung im Haus, in dem alles seinen eindeutigen Platz hat und die Türen geschlossen oder ganz geöffnet sein müssen. Klare Strukturen in allen Räumen sind Voraussetzung für das weitgehend normale Leben eines Erblindeten. Das Radfahren ist nur eine der gemeinsamen Aktivitäten, zu denen auch das wöchentliche Tanzen zählt: "Was hat mich das Überwindung gekostet", gesteht Seltmann seine Scheu vor dem ersten Tanzkurs ein. Mit viel Einfühlungsgabe verstand es die jetzt pensionierte Pädagogin, ihn zu motivieren und auch an seine Talente anzuknüpfen. Dazu zählt das Zeichnen. Seltmann erinnert sich in einem Text, wie sie ihn Ende der 90er Jahre wieder zum Zeichnen ermunterte. Aber sein Einwand: "Als Blinder jemals wieder eine Zeichnung anfertigen? Völlig undenkbar!" Es ist inzwischen nicht nur denkbar, sondern auch sicht- und fühlbar. Für die Ausstellung "ART BLIND" in Köln im Mai 2013 (siehe Stichwort) hatte er drei Werke eingereicht, und eine fein ziselierte Bleistiftzeichnung mit dem Titel "gemeinsam" fand Eingang in den aufwendig gestalteten Katalog. Für Blinde und Sehbehinderte sind die Kunstwerke darin zusätzlich als zartes Relief zu ertasten. Früher hat Seltmann seine Zeichnungen im Stil des Fotorealismus gestaltet, und das Talent kommt nicht von ungefähr: Nach dem Grundstudium als Industrie-Designer war der heute 65-Jährige von 1978 bis 1989 Realschullehrer für Deutsch und Kunsterziehung. Fast zehn Jahre lang hatte sich der schleichende Sehverlust aufgrund von "Retinitis Pigmentosa" (RP) hingezogen, die aufgrund eines Gen-Defekts zum sukzessiven Absterben der Netzhaut führt. In der Hoffnung auf eine neue Berufschance nahm er nochmals ein Studium auf und erlangte 2001 den Magister Artium in Deutsch und Psychologie. Denn auch Schrift und Sprache sind seine Ausdrucksmittel. Einige Jahre lang hat er dann als Lehrbeauftragter an der PH in Ludwigsburg linguistische Seminare gegeben. Wie geht das als Blinder? "Der PC ist für mich der elektronische Anschluss an die Außenwelt", sagt er über seinen Sprachcomputer. Wichtig ist den Eheleuten der sportliche Ausgleich in der Natur. So haben sie für sich dieses Tandem entdeckt, mit dem richtig große Touren unternommen werden. Sie sind wochenlang in den Norden geradelt, mal war das Meer, mal Hamburg, mal Magdeburg das Ziel; sie fuhren von Donaueschingen nach Linz, unternahmen spezielle Rad-Schiffsreisen wie zum Beispiel entlang der Donau oder durch Holland, und starten in den meisten Fällen vor der Haustür - praktischer als ein umständlicher Transport des sperrigen Gefährts. So gut er den Alltag auch meistert, sei es dennoch betrüblich, sich nicht freiweg bewegen zu können, "sondern mit jedem Schritt hellhörig und konzentriert sein zu müssen. "Ich fühle mich manchmal wie ein Hochseilakrobat, der Schritt für Schritt mit der Stange in der Balance zu bleiben versucht", räumt der Blinde sein Bemühen um die innere Stabilität freimütig ein. Und doch, von Menschen wie ihm können wir Sehenden viel lernen, wie die Erkenntnis in dem Song von Klaus Hoffmann an die blinde "Katharina" uns so deutlich "vor Augen führt: "Komm, wir schmeißen einfach alle Regeln hin, du zeigst mir, wie man sieht."

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Forbach

Nur Pumpernickel bleibt steuerfrei Forbach (mhr) - Das närrische Treiben in Bermersbach ist untrennbar mit der Symbolkraft eines würzigen Gebäcks verbunden. Wenn "ein dreifach kräftiges Pumpernickel" durch die Festhalle im idyllischen Bergdorf schallt, ist klar: Nun übernehmen die Narren das Zepter. (Foto: mhr) » Weitersagen (mhr) - Das närrische Treiben in Bermersbach ist untrennbar mit der Symbolkraft eines würzigen Gebäcks verbunden. Wenn "ein dreifach kräftiges Pumpernickel" durch die Festhalle im idyllischen Bergdorf schallt, ist klar: Nun übernehmen die Narren das Zepter. (Foto: mhr) » - Mehr