TBR denkt über neues Sportgebäude nach Gaggenau (er) - Bei der Jahreshauptversammlung des Turnerbunds Bad Rotenfels, die vom Spielmannszug musikalisch umrahmt wurde, ist Andreas Stahlberger als Vorsitzender und Kassierer einstimmig wieder gewählt worden. Ebenso für weitere zwei Jahre verpflichteten sich Wolfgang Aedtner als zweiter Vorsitzender, Elfriede Röhl als Schriftführerin und Ilona Bittmann als Kassenprüferin. In ihren Ämtern als Abteilungsleiter bestätigt wurden außerdem Jürgen Förderer (Handball), Karola Wunsch (Spielmannszug) und Dagmar Schulmeister (Judo) sowie Karl-Heinz Horsch (Beisitzer Handball). In seiner Funktion als Kassierer bestätigte Andreas Stahlberger dem Verein eine positive Kassenlage, als Vorsitzenden blickte er auf die Höhepunkte des vergangenen Vereinsjahres zurück, in dem das 125-jährige Bestehen des Turnerbunds Bad Rotenfels gefeiert wurde. Auch bei der 975-Jahr-Feier des Stadtteils hatte sich der TBR vielseitig eingebracht. Stahlberger lobte den Einsatz der zahlreichen ehrenamtlichen Helfer - unter anderem beim Landeswandertag mit nahezu 900 Teilnehmern. Stahlberger informierte zudem über die wertvolle Unterstützung der Übungsleiter und Trainer durch Jannis Deck, der seit September 2016 sein Freiwilliges Soziales Jahr beim Verein absolviert. Bewerbungen für dessen Nachfolger liegen bereits vor, so Stahlberger. Derzeit verfügt der TBR über 1431 Mitglieder. Den Hauptzuwachs hatte der Verein 2016 durch die Handballabteilung Panthers Gaggenau. Ziel sei die 1500er-Mitgliedsmarke dauerhaft zu knacken, so Stahlberger. "Es wird aber nur weiteres Wachstum geben, wenn wir Möglichkeiten haben, unsere sportlichen Angebote weiter auszubauen", betonte der Vorsitzende. Bei städtischen und der eigenen Vereinshalle seien keine Kapazitäten mehr frei. "Im Grunde kommt man dann über die Überlegung eines neuen Sportgebäudes nicht mehr herum." In den nächsten Monaten werde sich der Vorstand intensiv mit der Frage beschäftigen, ob man den "Weg eines Neubaus" gehen möchte oder vorerst alles so belässt. Matthias Kohl, Abteilungsleiter Turnen, zeigte sich zufrieden über die gut besuchten Gruppen in den Bereichen Kinder- und Geräteturnen. Außerdem war im vergangenen Jahr ein Actioncenter in der Eichelberghalle sowie eine Tumblingbahn für die Geräteturngruppe angeschafft worden. Panthers unterstützen die Lebenshilfe Dagmar Schulmeister, Leiterin der Judoabteilung, berichtete, dass 40 Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Februar ihre Gürtelprüfungen in Judo und Selbstverteidigung erfolgreich abgelegt haben. Bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft holten die Teilnehmer aus Rotenfels erste, zweite und dritte Plätze. Karola Wunsch informierte über die zahlreichen Auftritte des Spielmannszugs bei Festen in der Region. Stephan Zink, Abteilungsleiter Tischtennis, informierte darüber, dass die Abteilung derzeit über 68 Mitglieder verfügt, darunter 17 Jugendliche. Für die Abteilung Handball legte Jürgen Förderer seinen Bericht vor. Zur Saison 2016/2017 hat die Abteilung mit dem Verkauf von Fanartikeln der Gaggenau Panthers begonnen, zehn Prozent aus dem Erlös kommen der Lebenshilfe Murgtal zu. In der laufenden Saison betreut die Spielgemeinschaft der Panthers Gaggenau 19 Handballmannschaften, von denen 16 an Verbandsspielen teilnehmen. Förderer lobte die Kooperationen der Abteilung mit Schulen und Kindergärten. Dominik Bernhardt informierte, dass die JUMP-Veranstaltung 2016 bei Kindern auf reges Interesse gestoßen ist. Die TBR-Website sei gut besucht.

