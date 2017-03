Streuobstpflege in der Weinau Gernsbach (ueb) - Petrus muss wohl selbst Spaß am Gärtnern haben. Das Wetter für den diesjährigen Aktionstag im Rahmen der Streuobstpflegetage des LOGL (Landesverband für Obstbau, Garten und Landschaft) hätte nicht besser sein können. Eine Aktion, die schon zum zehnten Mal, und das den ganzen März über, überall in Deutschland stattfindet. Auch der OGV Gernsbach hatte seine Mitglieder und alle interessierten Gernsbacher eingeladen, am Samstag auf dem vereinseigenen Grundstück auf der Weinau (Nähe Kläranlage an der Essel) bei der Pflege der Streuobstwiesen mitzuhelfen. (ueb) - Petrus muss wohl selbst Spaß am Gärtnern haben. Das Wetter für den diesjährigen Aktionstag im Rahmen der Streuobstpflegetage des LOGL (Landesverband für Obstbau, Garten und Landschaft) hätte nicht besser sein können. Eine Aktion, die schon zum zehnten Mal, und das den ganzen März über, überall in Deutschland stattfindet. Auch der OGV Gernsbach hatte seine Mitglieder und alle interessierten Gernsbacher eingeladen, am Samstag auf dem vereinseigenen Grundstück auf der Weinau (Nähe Kläranlage an der Essel) bei der Pflege der Streuobstwiesen mitzuhelfen. Sechs Männer des Vorstands waren zwischen 10 und 15 Uhr dort zugange. Mit den richtigen Gerätschaften ausgerüstet stiegen sie auf hohe Leitern bis hinauf in die höchsten Baumkronen, um das wegzuschneiden, was weg muss, um gute Erträge zu sichern. Dabei handelte es sich um neun alte Bäume (über zehn Jahre alt) und zehn junge (zwischen einem und vier Jahren alt). Zwei Wintersdorfer Haferapfel- und zwei Auer Straßenapfelbäume wurden neu gepflanzt. Für die 14 Jungbäume wurden Baumscheiben angelegt, erneuert und gedüngt. Auch den Beerensträuchern, durch einen Pferch gegen Wildschweine gesichert, verpassten die Männer einen kräftigen Rückschnitt. Viel Anleitung und Absprachen waren nicht erforderlich, da die Aktiven alles "alte Hasen" sind. Beim gemeinsamen Vesper war Gelegenheit zum Ausruhen in frühlingshaftem Sonnenschein.

