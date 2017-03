Ein Paradies für Schnäppchenjäger

Doch bevor sich die meisten an diesem Samstagmorgen auf die Suche nach ihrem favorisierten Kleidungsstück, oder was auch immer, machen konnten, war die Hürde des Parkplatzsuchens zu nehmen. Nicht nur im Halleninneren bildeten sich Schlangen vor den Ständen, eine lange Blechkarawane zeigte sich auch vor der Einfahrt des Annemasseplatzes. Es herrschte an diesem ersten Verkaufstag ein ordentliches Gewusel, egal wo man sich befand.

Eigentlich nichts Neues für den organisierenden Verein. Der Basar schreibt seit sechs Jahren Erfolgsgeschichte. Die daraus resultierenden Einnahmen fließen unter anderem in die Vereinsförderung des Murgtals. Die Angebotspalette umfasst Kleidung, Elektroartikel, Kitsch, Kunst und Krempel, Bilder, Teppiche, Gartenmöbel, Bücher und vieles mehr. Eine Menge davon fand am Samstag und Sonntag einen neuen Besitzer. Zum ersten Mal wurde die Bühnenfläche der Jahnhalle zur Verkaufplattform. Dort heischte exklusive Boutique-Ware - in der Mehrzahl um Käuferinnen. Doch was ist mit den Waren, die nicht verkauft werden? Auch das wollten Besucher wissen. Darauf konnte Zebisch ebenfalls antworten, denn schließlich muss die Jahnhalle am Sonntagabend wieder leer und aufgeräumt sein. Was noch gut ist, vor allem Bücher, tritt unter anderem den Weg nach Rumänien an. "Wir haben einen großen Lkw bestellt", erklärte Simone Weickenmeier, die mit ihrer Familie seit langem eine deutsch-rumänische Schule in Arad unterstützt.

Garantiert wird der reibungslose Ablauf an den zwei Verkaufstagen des Murgtalbasars von mehr als 75 Personen. Sie hatten am Wochenende alle Hände voll zu tun, halfen beim Probieren, kassierten das Geld. Alles lief wie am Schnürchen - schon am Mittwoch, als die Waren angeliefert, sortiert und aufgebaut wurden. Einen Beitrag leisteten dafür die Neuntklässler der Realschule Gaggenau (wir berichteten), erinnert Zebisch, ohne jedoch die anderen Helfer aus den Vereinen, wie dem Musikverein, der Schwimmbadinitiative und der Freiwilligen Feuerwehr Lautenbach, dem Unimog-Museum und dem DLRG Gaggenau zu vergessen. "Der Murgtalbasar vernetzt sich immer mehr. Das Zusammenspiel der Vereine ist schön", betonte Zebisch.

Großartiges leisten auch die Kuchenbäcker sowie ein Konditor, der jedes Jahr aus Dankbarkeit für die vom Verein erfahrene Hilfe an die 15 Torten für die Basartage fertigt. Involviert in die Backorgie zugunsten der guten Sache sind ferner Privatpersonen und Vereinsmitglieder. Rund 80 Backwerke kommen so zusammen, die vom Team um Franziska und Jakob Milich von der Gaggenauer Tafel nebst Kaffee unter die Leute gebracht werden.

Den Vogel schoss aber Zuckerbäckerin Eva Meier ab, die ein rosa Kunstwerk aus Mehl, Zucker, Butter und Eiern kreierte, auf dem der Schriftzug "Murgtalbasar Gaggenau" prangte.