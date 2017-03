Nächtliche Sperrungen der Murgtalbahn Murgtal (red) - Wegen Bauarbeiten muss die Murgtalbahn zwischen Rastatt und Gaggenau von Freitag, 31. März, (circa 20 Uhr) bis Montag, 3. April, (circa 4.30 Uhr) für den Bahnverkehr komplett gesperrt werden. Dies meldet die AVG. In diesem Zeitraum werden sowohl der Bahnübergang Baulandstraße in Rastatt als auch der Bahnübergang Eisenbahnstraße in Bad Rotenfels erneuert. (red) - Wegen Bauarbeiten muss die Murgtalbahn zwischen Rastatt und Gaggenau von Freitag, 31. März, (circa 20 Uhr) bis Montag, 3. April, (circa 4.30 Uhr) für den Bahnverkehr komplett gesperrt werden. Dies meldet die AVG. In diesem Zeitraum werden sowohl der Bahnübergang Baulandstraße in Rastatt als auch der Bahnübergang Eisenbahnstraße in Bad Rotenfels erneuert. Zwischen Rastatt und Gaggenau wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) eingerichtet. Dessen Busse verkehren ab Rastatt Bahnhof/Ost (Rauentaler Straße) auf folgender Route: Ersatzhaltestelle Rastatt Beinle, Kuppenheim Bahnhof, Bischweier Bahnhofstraße, Ersatzhaltestelle Bad Rotenfels Schloss, Ersatzhaltestelle Bad Rotenfels/Rotherma, Ersatzhaltestelle Rotenfels Weinbrennerstraße bis Gaggenau Bahnhof sowie in umgekehrter Reihenfolge von Gaggenau Bahnhof nach Rastatt. Des Weiteren werden Busse angeboten, die ohne Zwischenhalt direkt zwischen Bahnhof Rastatt/Ost (Rauentaler Straße) und dem Gaggenauer Bahnhof verkehren. Jeweils zwei Tage vor und vier Tage nach der Sperrung werden zusätzlich Straßenbauarbeiten im Bereich der Bahnübergänge ausgeführt, so dass die Sperrung der Fahrbahn in diesem Bereich für den Kfz-Verkehr bereits ab Donnerstag, 29. März, notwendig wird und bis Donnerstag, 6. April, andauert. Darüber hinaus werden von Montag, 27. März, bis einschließlich Freitag, 31. März, zwischen dem Bahnsteig Obertsrot und dem Bahnsteig Markgraf-Berthold-Straße die Schwellen im Gleis gewechselt. Hierzu sind jeweils im Zeitraum von 20 Uhr bis 5 Uhr in den Zugpausen Arbeiten im Gleis erforderlich. Hierdurch kommt es nur zu einer geringen Behinderung des Bahnverkehrs durch die Herabsetzung der Streckengeschwindigkeit, so die AVG. In den Nächten von Freitag, 31. März, bis Mittwoch, 5. April, finden zwischen 20 Uhr und 4.30 Uhr in allen Bauabschnitten gleisgebundene Gleisstopfarbeiten statt. Zusätzlich werden die Gleise im Bahnhof Forbach, im Bahnhof Weisenbach und im Bahnhof Hilpertsau bearbeitet. Die Arbeiten finden im Mehrschichtbetrieb auch bei Nacht statt. Während der Arbeiten lassen sich Baustellengeräusche mit verschiedenen Intensitäten nicht vermeiden.

