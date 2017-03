Lesekompetenz die Grundlage für Lernerfolg

Gernsbach - Ziemlich strapaziert wird das Wort Integration. Doch für diejenigen, die tagtäglich damit umgehen müssen, stellt das Thema eine Herkulesaufgabe dar. So ergeht es auch den Lehrkräften der Von-Drais-Gemeinschaftsschule in Gernsbach, die rund 50 Kinder aus den Gemeinschaftsunterkünften Gernsbach und Loffenau in einer Sonderklasse für deutschen Sprachunterricht betreut und damit vorbereitet auf den deutschen Schulalltag. Da musste der Schulleitung etwas einfallen, damit Integration auch nachhaltig funktioniert.

An der Von-Drais-Schule erlernen die Kinder aus 14 verschiedenen Sprachkreisen aus Kriegs- und Krisengebieten des meist arabischen Raums (aber auch aus Europa) zunächst nur Deutsch, um dann peu à peu am normalen Unterricht teilnehmen zu können. Das Ergebnis einer beachtenswerten Aktion war der öffentliche Leseabend am Freitag. "Lesekompetenz ist die Grundlage für Lernerfolg, logisches Denken sowie Einfühlungsvermögen", hieß es in der Pressemitteilung der Schule. In stimmungsvoll hergerichteten Räumen wurden in drei Leserunden Texte aus verschiedenen Herkunftsländern und Kulturen gelesen. In den Pausen gab es kleine exotische Köstlichkeiten und Getränke - "Multi-Kulti" geht auch über den Magen.

Schulleiterin Felicitas Heck begrüßte die zahlreichen Eltern und Schüler in der voll besetzten Aula: "Lesen verbindet - und Lesen bildet". Zur Einführung zeigte die Theatergruppe "Ankommen" eine selbstentwickelte Performance. Das von Theater- und Erlebnispädagogen geleitete Theaterprojekt wird gefördert vom Verein "Lebenswertes Murgtal", der sich für Prävention und Sicherheit einsetzt, der sich neben sozialen Anliegen aber auch der Flüchtlingsthematik angenommen hat.

Der Verein hatte bereits einen Schwimmkurs gefördert, an dem allerdings nur Jungs teilnahmen. Um auch Mädchen zu integrieren, hat man dieses neunmonatige Projekt entwickelt für die Klassenstufen fünf bis zehn. Es hat das Ziel, die jungen Flüchtlinge auf ein Leben im europäischen Kulturkreis integrativ vorzubereiten. In der losen Abfolge von Szenen hatten die Theater- und Erlebnispädagoginnen Jessica Scherer und Marianne Gauss den zwölf Schülern einen geschützten Rahmen gegeben, ihre eigenen Gedanken, Erfahrungen und Gefühle auszudrücken oder szenisch umzusetzen. Dies geschah in meist muttersprachlichen Texten und pantomimischen Darstellungen als Standbilder zu Motiven wie Freundschaft, Krieg, Flucht, Versöhnung, Alleinsein, Sehnsucht.

Die Methodik erklärt ein Arbeitspapier des Vereins: "Theaterpädagogisch wird erlernt, Gefühle auszudrücken, sich ohne Sprache zu verständigen, ein gutes Miteinander zu finden und in der Gruppe mit Rücksichtnahme und Respekt auf ein Ziel zuzuarbeiten." Der zeitliche Rahmen begrenzt sich von November 2016 bis Juli 2017. Die Teilnahme der Schüler zwischen zehn und 16 Jahren ist freiwillig. Die Mädchen und Jungen traten erstmals vor einem Publikum auf und haben ihre Parts mutig gemeistert.

In der Leserunde wurde aus Lieblingstexten zunächst von zwei Erwachsenen vorgelesen. Da war der Gaggenauer Oberbürgermeister Christof Florus mit Karl May dabei: Winnetou war seine Lieblingsliteratur, blickte Florus auf seine Jugendzeit zurück. Landtagsabgeordnete Sylvia Felder las aus Astrid Lindgren "Rasmus und der Landstreicher" eine spannende Passage, der man aufmerksam lauschte.

Die dritte Leserunde gestaltete eine Schülerin mit einem arabischen Text aus dem Buch "Zuhause kann überall sein" von Irena Kobald. Der deutsche Text wurde auf eine Leinwand projiziert. Es handelt davon, wie sich ein Kind fühlt, das seine eigene Sprache als wärmende Decke empfindet, und das sich erst langsam aus den neuen Wörtern der fremden Sprache und Kultur wieder eine kuschelige Decke zu gestalten lernt. Glücklich und dankbar hat das Mädchen, das von seiner deutschen Freundin unterstützt wurde, den langen Beifall genossen. Und die Jugendlichen haben mit diesem Projekt bewiesen, geduldig und aufmerksam zuhören zu lernen.