Joachim Merkel zum Ehrenkommandanten ernannt

Weisenbach - Auf ein einsatz- und arbeitsreiches Jahr blickte die Feuerwehr Weisenbach bei ihrer Jahreshauptversammlung zurück. Neben der Rückschau stand eine besondere Ehrung auf der Tagesordnung. Die Weisenbacher Wehr ernannte ihren ehemaligen Chef Joachim Merkel zum Ehrenkommandanten.

In seiner Laudatio erwähnte Bürgermeister Toni Huber den feuerwehrtechnischen Werdegang des Geehrten. Merkel trat 1969 in die Abteilung Au ein, 1986 übernahm er die Leitung der Abteilung und von 1997 bis 2012 war er Kommandant der Gesamtwehr. In seiner Dienstzeit erfuhr die Weisenbacher Wehr große Veränderungen. Dazu zählen der Zusammenschluss beider Abteilungen zu einer Wehr, der Bau des Feuerwehrhauses in Au und die Erneuerung des Fahrzeugbestands. Dreimal legte er das bronzene, fünfmal das silberne und dreimal das goldene Leistungsabzeichen ab. "Sie haben sich vorbildlich eingebracht", lautete das Resümee des Bürgermeisters.

Schriftführer Francesco Fardella ließ die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Jahres Revue passieren. 112 Alarmierungen verzeichnete die Wehr im Berichtszeitraum. Davon waren drei Brandeinsätze, 15 technische Hilfeleistungen, zwölf Umwelteinsätze eine technische Rettung und 81 First-Responder-Einsätze bei medizinischen Notfällen. Aktiv waren die Wehrmänner auch beim Fastnachtsumzug in Weisenbach und beim Straßenfest in Au. Dominik Wörner besuchte einen Truppführer-Lehrgang und Markus Hirth ließ sich zum Maschinisten ausbilden. Zurzeit hat die Feuerwehr 40 Aktive. Florian Bleier berichtete über die Aktivitäten des Feuerwehrnachwuchses. Momentan hat die Jugend- und Bambini-Wehr 19 Mitglieder, davon drei Mädchen. Das Jahresprogramm war gefüllt mit theoretischem Unterricht, praktischen Proben und sportlichen Veranstaltungen. Florian Bleier appellierte an die Versammlung, bei der Werbung um Nachwuchs nicht nachzulassen.

Die Altersmannschaft besteht aus 16 Männern, berichtete Heribert Bleier, aktiv sind zehn bei den Veranstaltungen dabei. Für Kommandant Adrian Klaiber ist ersichtlich, dass die Herausforderungen für die Feuerwehr angestiegen sind. Er erwähnte die Zunahme an Responder-Einsätzen.

Neben den dienstlichen Anforderungen unterstützen die Floriansjünger die gemeindeeigenen Veranstaltungen und die Feste der Vereine. Für Bürgermeister Toni Huber sind die über 100 Einsätze eine enorme Zahl. Er stellte fest, dass die Anforderungen immer größer und die Wehr für die Einwohnerschaft immer wichtiger werde. Besonders zeigte er sich von der Jugendarbeit beeindruckt.

Die Wahlen brachten fast keine Veränderungen in der Wehrführung. In geheimer Wahl stimmten die Mitglieder mit großer Mehrheit für Adrian Klaiber als ersten Kommandanten, zu dessen ersten Stellvertreter wählten sie Roland Hürst und der zweite Stellvertreter ist Timo Bleier. Beim Posten des Schriftführers gab es einen Wechsel, da Francesco Fardella sich nicht mehr zur Wahl stellte. Sein Nachfolger ist Kevin Bierkandt. Die Finanzen werden weiterhin von Dieter Krieg verwaltet. Als Beisitzer wurden von der Versammlung Albert Betting, Michael Wörner, Bernd Strobel und Markus Hirth gewählt.

Am Schluss der Versammlung ehrte die Wehrleitung Mario Bleier, Fabian Gerstner, Jonas Schoch und Markus Hirth für zehn Jahre Mitgliedschaft. Für 20 Jahre wurden Daniel Klaiber und Christoph Haitz ausgezeichnet.