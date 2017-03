Vier Bungalows am Murgufer

Von Stephan Juch Gernsbach - In der Klingelstraße eingangs der Stadt aus Richtung Obertsrot kommend sollen vier eingeschossige, barrierefreie Einfamilienhäuser entstehen. Den Antrag auf Baugenehmigung für die Bungalows am Murgufer reichte die ortsansässige Immobilien GmbH Heim & Wert ein. Deren Geschäftsführer Peter Torchalla stellte das Projekt zusammen mit Albert Betting vom städtischen Bauamt am Montag im Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) vor. Die Bauweise soll junge Familien genauso anlocken wie Senioren, erläuterte Torchalla das Konzept, das auch eine behindertengerechte Ausstattung der circa 153 Quadratmeter großen Häuser ermögliche. Diese fügen sich laut Betting gut in die Umgebungsbebauung ein und lösen keinen Planungsbedarf aus. Dies sah auch die große Mehrheit des ATU so, der das Bauvorhaben nach Paragraf 34 Baugesetzbuch bei einer Gegenstimme von Wolfgang Müller und einer Enthaltung von Dr. Eckehard Hilf (beide CDU) zustimmend zur Kenntnis nahm. Einzig der frühere Bürgermeister in den Reihen der Gemeinderäte hatte mit dem Projekt ein Problem. Müller verwies auf etwaige baurechtliche Schwierigkeiten, weil es ein eigenes Gebiet werde, das sich nicht nach Paragraf 34 durchsetzen lasse. Er drohte damit, die Höhere Baurechtsbehörde im Regierungspräsidium Karlsruhe einzuschalten und um Klärung zu bitten. Felder: "Wir wollen Baulücken schließen" Man solle es rechtlich nicht auf die Spitze treiben, bat unterdessen Bürgermeister Dieter Knittel und verwies darauf, dass Verwaltung und Projektentwickler in der Planung eng zusammengearbeitet haben. Es handle sich "um ein klares Konzept für einen bestimmten Kundenkreis" und einen "gelungenen Abschluss der Bebauung" in der Klingelstraße, unterstrich Betting die Ansicht der Verwaltung, die auch baurechtlich "gar keine Probleme" sieht, zumal die Gebäude hinter dem Maß der umliegenden Bebauung zurückbleibe. Diese Auffassung teilen Architekt Steffen Fetzner (FBVG), der aus Befangenheitsgründen im ATU in den Zuhörerreihen Platz nehmen musste, und Peter Torchalla. Letzterer zeigte sich im BT-Gespräch nach der Sitzung trotz großer Mehrheit für sein Projekt enttäuscht darüber, dass es immer schwieriger werde, in Gernsbach etwas im Immobilienbereich zu realisieren. Sollten die Bungalows in der Klingelstraße nicht über Paragraf 34 geregelt werden können, muss man einen Bebauungsplan erstellen. Das kostet Zeit und Geld - beides zulasten der Kunden und der Bürger, die an dem Projekt interessiert sind, wie Torchalla betonte. Nach Paragraf 34 Baugesetzbuch muss ein Bauvorhaben genehmigt werden, "wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist". Formulierungen wie "Maß der baulichen Nutzung" oder "Eigenart der näheren Umgebung" werden im Gesetzestext aber nicht genauer definiert. Deshalb "finden sich immer Argumente dafür und dagegen", erklärt Fetzner auf Anfrage: "Paragraf 34 ist immer anfechtbar." Der Architekt beklagt, dass ein Vorhaben wie das in der Klingelstraße andernorts "überhaupt kein Problem" und eine "völlig unkritische Sache" sei. Die Dauerkritik seitens des CDU-Kollegen Wolfgang Müller an nahezu allen Bauvorhaben in Gernsbach bezeichnet Fetzner als "Prinzipienreiterei". Sylvia Felder (CDU) betonte, dass die politische Entscheidung zugunsten des Projekts eine eindeutige sei: "Wir wollen Baulücken schließen und sehen hier ein attraktives Gelände mit dem Reiz des Wassers." Uwe Meyer, Fraktionssprecher der Freien Bürger, unterstützte das und verwies darauf, dass die Klingelstraße dort "im Augenblick kein schönes Bild" abgebe. Auch die SPD begleite das Projekt "wohlwollend", wie Dr. Irene Schneid-Horn betonte. Die Erschließung der vier Bungalows soll über eine Privatstraße erfolgen, das Gelände zum Zweck des Hochwasserschutzes aufgeschüttet werden. Damit die Häuser sogar vor einem sogenannten 100-jährlichen Hochwasser (HW 100) sicher sind, hat der Projektentwickler ein entsprechendes Fachbüro mit der Planung beauftragt. Ein Problem bleibt zunächst das unansehnliche Schindelhaus eingangs der Erschließungsstraße. Torchalla habe versucht, die Immobilie für sein Projekt von der Eigentümergemeinschaft zu erwerben. Man habe sich bislang aber nicht einigen können - bleibe aber dran, so Torchalla.

