Berlin liegt an der Murg Weisenbach (mm) - Berlin liegt im Murgtal - genauer in der Weisenbacher Schlechtau. Denn dort fanden gestern Dreharbeiten zum "Dreigroschenfilm" nach Bertolt Brecht statt. Allerdings von der Öffentlichkeit hermetisch abgeschirmt. Den Grund dafür nennt Alexandra Engel von der betreuenden Berliner Presseagentur Schmidt-Schumacher: "Wir haben einen engen Drehplan und ein großes Pensum zu absolvieren." Ein ähnliches Vorgehen war bereits beim Dreh im Rastatter Schloss in der vergangenen Woche zu beobachten. Auch dort war der Drehort nicht zugänglich. Die Entscheidung für den Drehort Schlechtau lag bei der Produktion, erläutert Engel. Dafür sind federführend der SWR und Zeitsprung Pictures verantwortlich. Die Weisenbacher Schlechtau ist auf der kurstädtischen Funkhöhe als "Location" bekannt. Sie hat in der Vergangenheit den Baden-Badener Filmemachern beispielsweise als "Tatort"-Kulisse gedient. Im Kinofilm wird Brechts "Dreigroschenoper" neu interpretiert und in den aktuellen Zusammenhang gestellt. Regisseur und Autor Joachim A. Lang verbindet seine Interpretation des Dreigroschenstoffs mit der turbulenten Entstehungsgeschichte von Brechts Filmtreatment, der Vorform des Drehbuchs, und führt den Zuschauer ins Berlin der wilden 1920er Jahre. Der "Tanz auf dem Vulkan" mit Weltwirtschaftskrise, Massenarbeitslosigkeit und aufkommendem Faschismus bieten den Rahmen für den Film. Die Rahmenhandlung ist eine Art "Making of" eines Films, der bis heute nie gedreht wurde, schreibt die Agentur. Sie zeige den Versuch, einen Film in Konfrontation mit der Filmindustrie zu machen. Die Dreigroschen-Handlung spielt im London um 1900 mit Gangsterboss Mackie Messer und dessen Kampf mit dem Bettlerkönig Peachum. Der Film ist laut Agentur eine freche, musikalische Satire, die in der Gegenwart ankommt. Regisseur und Autor Joachim A. Lang hat ein Starensemble versammelt. In den Hauptrollen spielen Lars Eidinger (Bertolt Brecht), Tobias Moretti (Macheath), Hannah Herzsprung (Polly) Joachim Król (Peachum), Claudia Michelsen (Frau Peachum), Christian Redl (Tiger Brown), Robert Stadlober (Kurt Weill), Britta Hammelstein (Lotte Lenya), Meike Droste (Helene Weigel), Peri Baumeister (Elisabeth Hauptmann) und Max Raabe (Moritatensänger). Wer den Weg ins Murgtal gefunden hat, war allerdings nicht zu erfahren. Die Dreharbeiten sind bis Ende April außer in Baden-Württemberg auch in Berlin und Belgien geplant. Der Film soll 2018 in die Kinos kommen.

