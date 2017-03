Stadt plant millionenschwere Erweiterung in St. Antonius

Gernsbach

Gernsbach

Komplettpaket für Scheffelstraße Gernsbach (stj) - Mit erheblichen Einschränkungen im Bereich der Scheffelstraße muss in den kommenden rund vier Monaten gerechnet werden. Beginnend an der Einmündung in den Sandweg wird dort auf einer Strecke von gut 200 Metern die Straße voll ausgebaut (Foto: Juch).

Ötigheim

Ötigheim

Kindergarten wird erweitert Ötigheim (yd) - Der Kindergarten "Don Bosco" in Ötigheim soll im nordöstlichen Bereich um zwei Kleinkindgruppen erweitert werden. Der Erweiterungsbau soll laut Planung durch einen separaten Eingang zugänglich sein. Zudem wird ein Außenbereich geschaffen (Foto: yd).

Baden-Baden

Baden-Baden

Provisorische Lösungen Baden-Baden (hez) - Groß ist die Nachfrage nach Kinderbetreuungsangeboten in der Kurstadt. Nach Verwaltungsangaben fehlen zurzeit rund 150 Plätze. Mit zwei provisorischen Lösungen in Balg (Foto: Margull) und Sandweier will man für eine Entspannung der Situation sorgen.