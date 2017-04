Tour-Teufel auf Draisine in Gernsbach

Bühl



Der große Traum vom Profiradsport Bühl (fh) - Mohamad Manzalji war in Syrien Profiradsportler in der Nationalmannschaft an. In Bühl, wo Manzalji 2015 als Flüchtling untergebracht wurde, hängt er weiter seinem Traum nach, vom Radsport leben zu können. Im Sommer ist er nun mit Thomas Senski unterwegs (Foto: fh).