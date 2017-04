Die Uhr beim OGV Gernsbach tickt weiter

Mehr als 160 Mitglieder zählt der Verein, doch seit Jahren ist aus ihnen keiner bereit, den Vorsitz zu übernehmen. Als Hans-Gerhard Varbelow das Amt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben konnte, sprang Alexander Zöllner vor zwei Jahren für ihn in die Bresche. "Aus der Not heraus", wie der derzeitige Vize bei der Jahreshauptversammlung betonte: "Und das auch nur bis Ende Juni." Es sei denn, wie der 41-Jährige betonte, es fände sich ein neuer Kapitän. Doch dafür gab es bei der Versammlung keinerlei Anzeichen - kein Finger schnipste in die Höhe, als es darum ging, diesen unverzichtbaren Posten zu übernehmen.

Dabei konnte der Schriftführer Eugen Franke in seinem Rechenschaftsbericht eine erfolgreiche Bilanz über das zurückliegende Geschäftsjahr ziehen. Sowohl im Juni als auch im Dezember fanden Schnittkurse gute Resonanz - auch bei jungen Leuten. Allein auf sich gestellt, packten lediglich sechs Vorstandsmänner (Harry Braunwart, Mathias Fiedler, Reinhard Fortenbacher, Manfred Reif, Alexander Zöllner und Eugen Franke) bei der Pflege des OGV-Grundstücks in der Weinau (der Ernte und der Verwertung für immerhin 200 Flaschen Apfelsaft) mit an. Und auch während des Aktionstags im Rahmen der alljährlichen Streuobstpflegetage hätte sich der aktiv wirkende Vorstand mehr Unterstützung und Interesse gewünscht. Der Verein kümmerte sich um den Verkauf von Beerensträuchern und Obstbäumen, und er organisierte einen Vereinsausflug an den Neckar.

Uwe Kimberger, Kreisfachberater für Obst- und Gartenbau Rastatt/Bühl, zeichnete für 25-jährige Mitgliedschaft Klaus Hochstuhl, Benno Hurrle, Günter Lang, Isabella Maresch, Elisabeth Rahner, Helga Röstel und Manfred Streeb mit dem silbernen LOGL-Bäumchen aus. Das goldene Bäumchen steckte er Alfons Klostermeier, Waltraud Klostermeier und Gottfried Kieffer ans Revers: Sie sind seit 40 Jahren Vereinsmitglieder.

Kassierer Matthias Fiedler konnte über ein Plus in der Vereinskasse berichten, dessen Richtigkeit bestätigten die Kassenprüfer Manfred Reif und Harry Braunwart.

Wenn bis Ende Juni die Karten nicht neu gemischt werden können, sprich kein neuer Vereinsvorsitzender gefunden wird, wirft auch Zöllner das sprichwörtliche Handtuch. "Nicht gern", betonte Zöllner und hofft, "aber manchmal geschehen ja noch Wunder."

Ob im ungünstigsten Fall dann der OGV aufgelöst werden muss oder mit umliegenden Vereinen fusionieren kann, hängt vom Engagement und Ideenreichtum der bestehenden Vorstandschaft ab. Beeindruckende Beispiele dafür und darüber hinaus lieferte Ulli Borscheid, der Vorsitzende des Loffenauer Obst- und Gartenbauvereins, mit entsprechenden Zahlen und Bildern. Einen blühenden Abschluss nahm die Versammlung des Gernsbacher OGV mit der Tombola, bei der auf die glücklichen Gewinner schöne Pflanzen und Saft aus vereinseigenen Äpfeln warteten.